कभी थी बंजर जमीन, आज एशिया के 'सबसे मॉडर्न' शहरों में गिना जाता है पाकिस्तान का ये शहर

Pakistan Islamabad City Planning: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है. एक समय पर यह कोई शहर न होकर केवल एक ऊबड़-खाबड़ जमीन थी. बाद में यहां की सरकार ने इस जमीन पर नया शहर बसाते हुए इसे पाकिस्तान की राजधानी बनाया.
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Islamabad City : आजादी से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था. साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिली. ये आजादी भले ही देश के लिए नई उम्मीदें लेकर आया, लेकिन इसके साथ एक ऐसा भयानक बंटवारा हुआ, जिसने सैकड़ों लोगों को झकझोर दिया था. साल 1947 में भारत के पंजाब का बंटवारा इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है. इस बंटवारे में पश्चिमी पंजाब, जो मुस्लिम बहुल इलाका था पाकिस्तान में चला गया और हिंदू और सिख बहुल इलाके वाला पूर्वी पंजाब भारत में ही रहा. ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ ने दोनों के बीच एक रेखा बना दी, जिसे आज रेडक्लिफ लाइन (The Radcliffe Line) कहा जाता है. इसी बंटवारे के बाद पाकिस्तान में एक शहर बना, जिसका नाम था इस्लामाबाद.
इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी बना. यह शहर पूरी तरह से नियोजित और व्यवस्थित है, जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी जाना जाता है. रोचक बात ये है कि बंटवारे के दौरान और उससे पहले पंजाब में इस्लामाबाद नाम का कोई शहर मौजूद नहीं था. उस समय इस जमीन पर केवल छोटे गांव और ऊबड़-खाबड़ जमीन थी. बंटवारे के बाद यह इलाका पाकिस्तान के हिस्से में गया.
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को अपने मुल्क का सबसे बेहतरीन व्यवस्थित शहर बनाने के लिए बड़ी स्ट्रैटजी और अर्बन प्लानिंग की. इसे किसी पुराने शहर या भीड़भाड़ में न बसाकर साल 1960 में खाली जमीन पर मास्टर प्लान के साथ बसाया गया.
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बता दें कि इस्लामाबाद एक प्लांड सिटी है. यह साउथ एशिया के सबसे नियोजित शहरों में से एक माना जाता है. इसकी गिनती दुनिया के सबसे व्यवस्थित और सुंदर राजधानी शहरों (Beautiful Capital Cities) में भी होती है. साल 1960 में खाली जमीन पर मास्टर प्लान के साथ शहर को बसाने का काम शुरू हुआ. इससे सड़कों, सीवर और बिजली की लाइनों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बिछाना आसान रहा.
इस्लामाबाद का डिजाइन फेमस ग्रीक आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस डॉक्सियाडिस ने तैयार किया था. उन्होंने डायनापोलिस मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसमें शहर एक ही डायरेक्शन पर फैला रहता है, ताकि भविष्य में आबादी बढ़ने पर लोगों का दम न घुटे. इस शहर को भारत के चंडीगढ़ की तरह ग्रिड सिस्टम पर आधारित सेक्टरों में बांटा गया है.
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मारगल्ला हिल्स की तलहटी में बसे इस्लामबाद में हर सेक्टर के बीच में एक मुख्य बाजार होता है. यहां हर सेक्टर के अपने स्कूल, हॉस्पिटल और पार्क हैं. इस्लामाबाद के कानून के तहत शहर में निर्माण के साथ-साथ पेड़-पौधें लगाना अनिवार्य है, जिसके चलते यह शहर हरा-भरा है. भले ही पाकिस्तान के कई शहर कचरे और कूड़े से भरे रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की सड़कें चौड़ी हैं और यहां सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए गए हैं. यहां की मेट्रो बस सर्विस और मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसे मुल्क के बाकी शहरों से काफी अलग बनाती हैं. पाकिस्तान में भले ही कितनी गंदगी-हिंसा हो, लेकिन उसकी राजधानी इस्लामाबाद एशिया के सबसे व्यवस्थित शहरों की लिस्ट में जरूर आता है या यूं कह सकते हैं कि इस शहर ने पाकिस्तान की बची-खुची इज्जत को बचाकर रखा है.