उल्टा पड़ा पाकिस्तान का 'फॉर्मूला', इस आतंकी संगठन ने दहलाई थी इस्लामाबाद में मस्जिद, कितने लोगों की गई जान?

Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद जानलेवा धमाका हुआ, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई, इस हमले की भारत ने भी कड़े शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया. इस हमले का दोष पाकिस्तान पड़ोसियों पर मढ़ रहा था. हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ग्लोबल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है. हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. हमले के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

किया गया था दावा

इस हमले के बाद इस्लामिक स्टेट ने अपने नए अल-नबा इश्यू में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्यों से कहा है कि वे खोरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल हो जाएं. धमाके के बारे में दावा IS सेंट्रल के माउथपीस अमाक के जरिए किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह हमला इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान प्रोविंस (ISPP) के एक सैनिक द्वारा किया गया एक फिदायीन ऑपरेशन था जो मस्जिद कंपाउंड के अंदर 2019 से एक्टिव है.

सैफुल्लाह अंसारी के रूप में हुई पहचान

अमाक ने 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर 36 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात मानी थी. सुसाइड बॉम्बर की पहचान अमाक ने सैफुल्लाह अंसारी के रूप में की थी. IS माउथपीस ने उसकी बैअत (वफादारी की शपथ) लेते हुए तस्वीर भी पोस्ट की थी. बयान में यह भी बताया गया कि सैकड़ों पाकिस्तानी शिया सीरिया में ईरान समर्थक 'जैनबियून ब्रिगेड' मिलिशिया में शामिल हो गए हैं. अमाक के इस दावे के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने आधिकारिक तौर पर इस घटना में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे खतरनाक धमाकों में एक

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक तरलाई इलाके में खदीजतुल कुबरा मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ यह धमाका, 2008 के मैरियट होटल बम धमाके के बाद इस्लामाबाद में हुआ सबसे खतरनाक धमाका था. यह धमाका उज्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के पाकिस्तान दौरे के समय हुआ. इस हमले को देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का नतीजा माना जा रहा है. इससे पहले जनवरी में, ISKP ने बाजौर जिले में हुए एक धमाके की जिम्मेदारी ली थी जिसमें नजीबुल्लाह नाम का एक सीनियर लश्कर कमांडर मारा गया था.