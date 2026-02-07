मस्जिद पाकिस्तान की, जंग अरब की! क्या शिया-सुन्नी विवाद के बहाने ईरान-सऊदी का 'कुरुक्षेत्र' बन गया है इस्लामाबाद?

Iran-saudi geopolitics shia mosque bomb blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में शिया मस्जिद के बाहर एक खतरनाक आत्मघाती बम धमाका हुआ है. ये घटना तब हुई जब लोग शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ रहे थे. ये धमाका तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजात-उल-कुबरा के पास हुई है. धमाके के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस हमलें के बारे में जानकार कहते हैं कि, ये सिर्फ शिया और सुन्नी का टकराव नहीं बल्कि इसमें अरब देशों के तरफ से जियो पॉलिटिक्स का दाव भी हो सकता है.

बाहर से हो रही है साजिश?

पाकिस्तान में शिया-सुन्नी टकराव अब सिर्फ मस्जिद या मजलिस तक सीमित नहीं रह गया है. ये धीरे-धीरे मिडिल ईस्ट की राजनीति का असर बनकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है. जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में लंबे समय तक शिया और सुन्नी समुदाय साथ रहते आए हैं. लेकिन अब नफरत की भाषा, पैसा और प्रचार बाहर से आ रहा है. इसी वजह से मस्जिदों और धार्मिक कार्यक्रमों पर हमले सिर्फ स्थानीय झगड़े नहीं माने जा रहे, बल्कि इन्हें एक सोची-समझी और बाहर से प्रेरित साजिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ईरान और सऊदी के लिए पाकिस्तान बन गया है कमजोर मैदान

इस पूरे माहौल पर ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी की छाया भी साफ दिखाई देती है. ईरान शिया समुदाय पर अपना असर रखता है. वहीं सऊदी अरब सुन्नी विचारधारा का बड़ा केंद्र माना जाता है. दोनों देशों के बीच चल रही खींचतान का सबसे आसान और कमजोर मैदान पाकिस्तान बन गया है. हमला भले किसी मस्जिद पर होता हो. लेकिन उसका राजनीतिक संदेश तेहरान और रियाद तक पहुंचाने की कोशिश होती है. यही वजह है कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा अब सिर्फ घरेलू समस्या नहीं रह गई है.

आतंकी संगठन उठा रहे हैं फायदा

आतंकी संगठन इस हालात का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं. आईएसआईएस-के और तहरीक-ए-तालिबान जैसे गुट जानते हैं कि सीधे सेना या सरकार से टकराना आसान नहीं है. लेकिन समाज को बांटना ज्यादा आसान होता है. इसलिए ये संगठन शिया मस्जिदों, जुलूसों और नमाज के वक्त लोगों को निशाना बनाते हैं. मकसद सरकार को गिराना नहीं. बल्कि आम लोगों के बीच डर और अविश्वास फैलाना होता है. ताकि समाज अंदर से कमजोर हो जाए.

एक दशक में शिया समुदाय पर हुए हमले

पिछले एक दशक में शिया समुदाय पर हुए हमले इसका साफ सबूत देते हैं. जनवरी 2013 में क्वेटा में हजारा समुदाय पर दोहरे बम धमाकों में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. उसी साल क्वेटा की सब्जी मंडी में हजारा बाजार को निशाना बनाया गया और 80 से ज्यादा लोग मारे गए. मार्च 2015 में पेशावर की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हमला हुआ. जुलाई 2018 में बलूचिस्तान में शिया चुनावी सभा पर आत्मघाती धमाका किया गया. अप्रैल 2019 में क्वेटा के हजारा बाजार पर फिर हमला हुआ. मार्च 2022 में पेशावर के इमामबाड़े में नमाज के दौरान विस्फोट में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. इन ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी आईएसआईएस‑के और लश्कर‑ए‑झंगवी जैसे संगठनों ने ली है.

इन घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो एक ही पैटर्न सामने आता है. निशाना हमेशा शिया पहचान होती है. हमला भीड़ के बीच किया जाता है. समय धार्मिक कार्यक्रम या नमाज का चुना जाता है. मकसद सिर्फ लोगों की जान लेना नहीं होता है. असली मकसद समाज में स्थायी सांप्रदायिक दरार पैदा करना होता है. इसलिए पाकिस्तान में शिया हमले अचानक होने वाली हिंसा नहीं हैं. बल्कि लंबे समय से चल रही एक संगठित और विचारधारा आधारित रणनीति का हिस्सा हैं.

