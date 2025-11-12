Advertisement
trendingNow12998925
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इस्लामाबाद में किसने किया बॉम्ब ब्लास्ट? पहले TTP ने ली जिम्मेदारी अब दबे पांव खिसका, भारत पर घूमी शहबाज की उंगलियां

Islamabad Bomb Blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते दिन हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर TTP का एक बयान सामने आया है.य संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ मना किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 12, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस्लामाबाद में किसने किया बॉम्ब ब्लास्ट? पहले TTP ने ली जिम्मेदारी अब दबे पांव खिसका, भारत पर घूमी शहबाज की उंगलियां

Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते दिन मंगलवार 11 नवंबर 2025 को एक आत्मघाती विस्फोट हुआ था. इसकी जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) से अलग हुए गुट जमात उल अहरार ने ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात उल अहरार के सीनियर लीडर सरबकाफ मोहम्मद और TTP प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने पाकिस्तान की राजधानी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने से साफ मना किया है.    

भारत पर लगाया आरोप  

जिला अदालत में बीते दिन हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले के लिए पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है. इस्लामाबाद के आरोपों के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,' भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.' जायसवाल ने आगे कहा,' देश में चल रहे सैन्य-प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता-हरण से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आख्यान गढ़ना पाकिस्तान की एक पूर्वानुमेय चाल है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण भ्रामक चालों से गुमराह नहीं होगा.' 

ये भी पढ़ें- आतंक का अड्डा खुद है पाकिस्तान, लेकिन भारत पर लगा रहा था इल्जाम, मिला मुंहतोड़ जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकवादी समूह का बयान 

बता दें कि पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह ने शुरुआत में जो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को टारगेट करने की बात कही थी. न्यूज एजेंसी 'AFP'के हवाले से इसमें आगे कहा गया,' हमारे लड़ाकों ने इस्लामाबाद में न्यायिक आयोग पर हमला किया. पाकिस्तान के गैर-इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुनाने वाले जजों, वकीलों और अधिकारियों को निशाना बनाया गया.' समूह ने एक बयान में धमकी दी कि इस्लामी शरिया कानून लागू होने तक वहां और हमले किए जाएंगे.  

ये भी पढ़ें- नए पुल सिर्फ बिहार में नहीं टूटते! चीन में भी भरभराकर ढहते हैं ब्रिज, यकीन न हो तो देख लें ये Video

पाकिस्तानी मंत्रियों का बयान 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले भारत को भारत की ओर से स्पॉन्सर किया गया हमला बताया, हालांकि पाक खुद अपने यहां आतंक को पालने का अड्डा बनाया हुआ है. वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस टिप्पणी में शामिल होते हुए कहा,' हम युद्ध की स्थिति में हैं. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि कैसे काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं. वहीं गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि यह बमबारी भारत समर्थित तत्वों और अफगान तालिबान प्रॉक्सी की ओर से अंजाम दी गई थी. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Bomb Blast

Trending news

'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...