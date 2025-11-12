इस्लामाबाद में किसने किया बॉम्ब ब्लास्ट? पहले TTP ने ली जिम्मेदारी अब दबे पांव खिसका, भारत पर घूमी शहबाज की उंगलियां

Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते दिन मंगलवार 11 नवंबर 2025 को एक आत्मघाती विस्फोट हुआ था. इसकी जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) से अलग हुए गुट जमात उल अहरार ने ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात उल अहरार के सीनियर लीडर सरबकाफ मोहम्मद और TTP प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने पाकिस्तान की राजधानी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने से साफ मना किया है.

भारत पर लगाया आरोप

जिला अदालत में बीते दिन हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले के लिए पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है. इस्लामाबाद के आरोपों के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,' भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.' जायसवाल ने आगे कहा,' देश में चल रहे सैन्य-प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता-हरण से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आख्यान गढ़ना पाकिस्तान की एक पूर्वानुमेय चाल है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण भ्रामक चालों से गुमराह नहीं होगा.'

आतंकवादी समूह का बयान

बता दें कि पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह ने शुरुआत में जो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने ज्यूडीशियल ऑफिसर्स को टारगेट करने की बात कही थी. न्यूज एजेंसी 'AFP'के हवाले से इसमें आगे कहा गया,' हमारे लड़ाकों ने इस्लामाबाद में न्यायिक आयोग पर हमला किया. पाकिस्तान के गैर-इस्लामी कानूनों के तहत फैसले सुनाने वाले जजों, वकीलों और अधिकारियों को निशाना बनाया गया.' समूह ने एक बयान में धमकी दी कि इस्लामी शरिया कानून लागू होने तक वहां और हमले किए जाएंगे.

पाकिस्तानी मंत्रियों का बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले भारत को भारत की ओर से स्पॉन्सर किया गया हमला बताया, हालांकि पाक खुद अपने यहां आतंक को पालने का अड्डा बनाया हुआ है. वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस टिप्पणी में शामिल होते हुए कहा,' हम युद्ध की स्थिति में हैं. उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि कैसे काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं. वहीं गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि यह बमबारी भारत समर्थित तत्वों और अफगान तालिबान प्रॉक्सी की ओर से अंजाम दी गई थी.