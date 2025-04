24-36 घंटे में भारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला... घिघियाने लगा PAK, रात 2 बजे मंत्री ने किया खुलासा

Pakistan IT minister Attatullah Tarar claims: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि भारत कभी भी स्ट्राइक कर सकता है. इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार(Attatullah Tarar) ने दावा किया है कि उनके पास अगले 24-36 घंटों के भीतर पाकिस्तान में भारतीय सैन्य हमले के 'विश्वसनीय सबूत' हैं. अताउल्लाह तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि हमें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है, जिससे यह पता चलता है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य हमला कर सकता है. बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थीं. इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे. आतंकी हमले को लेकर देशभर के लोगों में गुस्सा है और कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है. वहीं, सभी राज्यों की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है.

हमले के डर से घिघियाने लगा पाकिस्तान

अताउल्लाह तरार(Attatullah Tarar) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में शामिल होने के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24-36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है.' उन्होंने आगे कहा, 'पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने इस तरह की हिंसा के सभी रूपों की निंदा की है. हालांकि, तरार ने दावा किया कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के खिलाफ अपने आरोपों में न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका खुद ही संभाल ली है.'

