1 साल में 7 हमले, आतंकियों ने कई बार बनाया निशाना... ये है दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन, पाकिस्तानी करते हैं यात्रा

Pakistan News: पाकिस्तान को इन दिनों भारतीय सैनिकों से ज्यादा अपनी एक ट्रेन से डर लग रहा है. जनता के लिए इस ट्रेन में यात्रा करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है. इसे कब हाईजैक कर लिया जाए, कब इसमें विस्फोट हो जाए और कब आतंकी इसे अपना निशाना बना ले कुछ नहीं कहा जा सकता है. बता दें कि एक साल के भीतर इस ट्रेन पर 7 बार बमबारी हुई है और इसे हाईजैक किया गया है.

दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन

'द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट' के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस विश्व की ऐसी इकलौती ट्रेन है, जिसपर साल 2025 में सबसे अधिक आतंकी हमले हुए हैं. इसे हाईजैक करने की घटना तो छोड़ो यह कई बार खुद पटरी से भी गिर चुकी है. इसलिए पाकिस्तान स्थित इस ट्रेन को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन माना जाता है. बता दें कि यह ट्रेन पाकिस्तान से बलूचिस्तान को जोड़ती है, जो नॉर्थ-वेस्ट में पेशावर और साउथ-वेस्ट में क्वेटा के बीच 1,000 मील की दूरी तय करती है.

ट्रेन में धमाका

बता दें कि पिछले मंगलवार सिंध प्रांत के सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के कारण जफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे. इस हफ्ते भी ट्रेन में एक भीषण विस्फोट देखा गया था, जो ट्रेन पर इस साल का सातवां हमला था. पुलिस के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 5 पाउंड विस्फोट का उपयोग किया गया था. विस्फोटक पेशावर से क्वेटा जाने वाली रेलगाड़ी की पटरी पर ही जोर से फट गया था. इससे पहले मार्च 2025 में ट्रेन को हाईजैक किया गया था और अगस्त में इसके 6 डिब्बे उड़ा दिए गए थे.

कौन करता है ट्रेन का इस्तेमाल?

बता दें कि अक्सर पाकिस्तानी सेना और रेलवे कर्मचारी जफर एक्सप्रेस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यह आतंकवादी समूहों के लिए आसान निशाना बन जाता है. बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी इस ट्रेन का अधिक इस्तेमाल करती है. ये समूह पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं. इनका आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेचुरल गैस, मिनरल और संसधानों का इस्तेमाल कर वहां की 15 मिलियन आबादी को गरीब बनाए रखती है.

FAQ

जफर एक्सप्रेस क्या है?

जफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक ट्रेन है, जो बलूचिस्तान को जोड़ती है और 1,000 मील की दूरी तय करती है.

क्यों खतरनाक है जफर एक्सप्रेस?

इस ट्रेन पर आतंकी हमले और बमबारी की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। एक साल में इस ट्रेन पर 7 बार हमले हो चुके हैं.