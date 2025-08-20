ISI ने FATF की आंखों में झोंकी धूल! पाबंदी के बावजूद आतंकी मसूद ने इकट्ठा किए 391,00,00,000 रुपये
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ISI ने FATF की आंखों में झोंकी धूल! पाबंदी के बावजूद आतंकी मसूद ने इकट्ठा किए 391,00,00,000 रुपये

Pakistan News: जांच में खुलासा हुआ है कि जैश-ए- मोहम्मद अब बैंक खातों के बजाय, डिजिटल वॉलेट ईजी पे ( Easy Pay ) और सादा पे के जरिए अरबों रुपये की फंडिंग कर रहा है. यह कदम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से FATF को धोखा देने के लिए उठाया गया. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:34 PM IST
भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा दिखा दिया था. इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अब वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को धोखे में रखकर आतंकियों को मदद और पनाह दे रहा है. पाकिस्तान ने एफएटीएफ (Financial Action Task Force) की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए यह दावा किया था कि उसने जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन पर कार्रवाई की है, लेकिन हकीकत इससे बिल कुल बरक्स है.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने एफएटीएफ (Financial Action Task Force) को धोखा देकर जैश-ए-मोहम्मद को पनाह दी हुई है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान में ही करीब 3.91 अरब रुपए का डिजिटल हवाला नेटवर्क बना लिया है. प्रतिबंध के बावजूद जैश ने करोड़ों रुपए मोबाइल वॉलेट्स में जमा किए. यह पैसा हथियार खरीदने, आतंक फैलाने और आतंकी मसूद अजहर व उसके परिवार के ऐशो-आराम पर खर्च किया गया. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान में जैश का नेटवर्क दोबारा एक्टिव हो गया है. डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान सरकार और सेना इनडाइरेक्ट रूप से जैश की मदद कर रहे हैं. आईएसआई की मदद से जैश ने एफएटीएफ की सख्ती से बचने का नया तरीका निकाल लिया है.

हर मरकज के लिए 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये: जैश का टारगेट

इसके साथ ही आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने 313 नए मरकज शुरू करने का कैंपेन भी शुरू किया है. 7 मई 2025 को भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई में जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुब्हानअल्लाह और चार अन्य ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिए गए. इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इन ढांचों को दोबारा खड़ा करने के लिए रकम मुहैया कराने की घोषणा कर दी. इसी बीच, जैश ने ऑनलाइन चंदा मुहिम शुरू किया. 313 नए मरकज बनाने के नाम पर यह फंड इकट्ठा किया जा रहा है. हर मरकज के लिए 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की मांग रखी गई है, जिससे कुल 3.91 अरब रुपये ( यानी 391 करोड़ पाकिस्तानी रुपए) जमा करने का हदफ ( टारगेट ) है.

ईजी पे: मसूद अजहर के भाई से लेकर कमांडर तक

डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और व्हाट्सऐप चैनलों पर पोस्टर, वीडियो और मसूद अजहर का खस पोस्ट कर चंदे की अपील की जा रही है. जांच में कई पाकिस्तानी मोबाइल नंबर और CNIC सामने आए हैं, जिनसे ये वॉलेट जुड़े हैं. मसूद अजहर का भाई तल्हा अल सैफ़, सादा पे अकाउंट हरिपुर जिला के कमांडर आफताब अहमद के नाम से जुड़ा है. अब्दुल्ला अजहर (मसूद अजहर का बेटा) – ईजी पे वॉलेट, मुल्तान नंबर से ऑपरेट कर रहा है. सैयद सफदर शाह जैश कमांडर, मनसेहरा जिला से ईजी पे वॉलेट से रुपए इकट्ठा कर रहा है.

250 से ज्यादा वॉलेट्स: मरकज के लिए चंदा

डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, ऐसे 250 से ज्यादा वॉलेट्स से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, जैश हर 3–4 महीने में नए अकाउंट बनाता है, ताकि FATF या अन्य एजेंसियां इसे ट्रैक न कर सकें. अनुमान है कि 80–90 करोड़ रुपये सालाना सिर्फ डिजिटल वॉलेट्स के जरिये ट्रांसफर किए जा रहे हैं. जैश दावा करता है कि यह पैसा मरकज बनाने में खर्च किया जाएगा, लेकिन जांच बताती है कि असल लागत इकठ्ठा किए जा रहे रकम से कहीं कम है. बड़ी तादाद में रकम हथियारों, ट्रेनिंग कैंप, प्रोपेगंडा, और अजहर खानदान की ऐशो-आराम की जिंदगी पर खर्च हो रही है. जैश के पास पहले से मशीनगन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार मौजूद हैं. अब टारगेट है ड्रोन और उन्नत हथियार खरीदना.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

;