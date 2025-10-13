नीरज चोपड़ा को हराने वाले एथलीट के कोच पर एक्शन, लगा आजीवन प्रतिबंध, क्यों लिया गया फैसला?

Salman Iqbal: आपने एक शेर खूब सुना होगा, 'तू है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए' ये शेर अक्सर तब यूज किया जाता है जब कोई एथलीट भाला फेंकता है, उसके सम्मान में कसीदे पढ़े जाते हैं, ये खबर भी इसी से मिलती जुलती है, पाकिस्तान के मशहूर भाला फेंक एथलीट अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल पर पंजाब एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद उन्हें अब इस परिस्थितियों का सामना करके गुजरना पड़ेगा.

लगाया गया प्रतिबंध

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इकबाल इस संघ के अध्यक्ष थे, इस प्रतिबंध के बाद एथलेटिक्स गतिविधि में अब भाग नहीं ले सकते हैं और न ही किसी को कोचिंग दे सकते हैं. उनका सारा पद उनसे छीन लिया गया है. उनके ऊपर पाकिस्तान के पंजाब संघ में चुनाव कराकर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. ये आरोप पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा लगाया गया है. बता दें कि ये चुनाव अगस्त में हुए थे.

जांच समिति का हुआ था गठन

इस चुनाव के बाद सितंबर में एक जांच समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) से 10 अक्टूबर को इकबाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. इसके अलावा इकबाल से टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नदीम के खराब प्रदर्शन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. साथ ही साथ पीएसबी ने भाला फेंक खिलाड़ की ट्रेनिंग और यात्रा में हुए खर्च का भी ब्योरा मांगा था.

मांगा गया था जवाब

इसका जवाब देते हुए इकबाल ने कहा था कि अरशद की पिंडली की मांसपेशियों में समस्या आई थी, जिस वजह से उनकी सर्जरी हुई थी. इस सर्जरी के फलस्वरूप बाधा आई थी, इसके अलावा कहा कि टोक्यों में ट्रैक भी काफी ज्यादा हार्ड था ऐसे में नदीम को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. हालांकि उनपर आरोप है कि पिछले एक साल से वो नदीम से बिल्कुल अलग हो गए थे.