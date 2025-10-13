Advertisement
trendingNow12959557
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

नीरज चोपड़ा को हराने वाले एथलीट के कोच पर एक्शन, लगा आजीवन प्रतिबंध, क्यों लिया गया फैसला?

Arshad Nadeem: पाकिस्तान के मशहूर एथलीट अरशद नदीम के कोच सलमान इकलाब पर शिकंजा कसा गया है. उनपर इस वजह से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही उनका सारा पद छीन लिया गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 13, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नीरज चोपड़ा को हराने वाले एथलीट के कोच पर एक्शन, लगा आजीवन प्रतिबंध, क्यों लिया गया फैसला?

Salman Iqbal: आपने एक शेर खूब सुना होगा, 'तू है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए' ये शेर अक्सर तब यूज किया जाता है जब कोई एथलीट भाला फेंकता है, उसके सम्मान में कसीदे पढ़े जाते हैं, ये खबर भी इसी से मिलती जुलती है, पाकिस्तान के मशहूर भाला फेंक एथलीट अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल पर पंजाब एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद उन्हें अब इस परिस्थितियों का सामना करके गुजरना पड़ेगा. 

लगाया गया प्रतिबंध
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इकबाल इस संघ के अध्यक्ष थे, इस प्रतिबंध के बाद एथलेटिक्स गतिविधि में अब भाग नहीं ले सकते हैं और न ही किसी को कोचिंग दे सकते हैं. उनका सारा पद उनसे छीन लिया गया है. उनके ऊपर पाकिस्तान के पंजाब संघ में चुनाव कराकर  उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. ये आरोप पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा लगाया गया है. बता दें कि ये चुनाव अगस्त में हुए थे. 

जांच समिति का हुआ था गठन
इस चुनाव के बाद सितंबर में एक जांच समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) से 10 अक्टूबर को इकबाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. इसके अलावा इकबाल से टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नदीम के खराब प्रदर्शन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. साथ ही साथ पीएसबी ने भाला फेंक खिलाड़ की ट्रेनिंग और यात्रा में हुए खर्च का भी ब्योरा मांगा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

मांगा गया था जवाब
इसका जवाब देते हुए इकबाल ने कहा था कि अरशद की पिंडली की मांसपेशियों में समस्या आई थी, जिस वजह से उनकी सर्जरी हुई थी. इस सर्जरी के फलस्वरूप बाधा आई थी, इसके अलावा कहा कि टोक्यों में ट्रैक भी काफी ज्यादा हार्ड था ऐसे में नदीम को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा. हालांकि उनपर आरोप है कि पिछले एक साल से वो नदीम से बिल्कुल अलग हो गए थे. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Arshad Nadeem

Trending news

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई