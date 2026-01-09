पाकिस्तान में हिंदू किसान की हत्या पर जारी प्रदर्शन, सिंध की सड़कों पर उतरी भीड़; न्याय के लिए अड़े लोग

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में हिंदू किसान की हत्या पर जारी प्रदर्शन, सिंध की सड़कों पर उतरी भीड़; न्याय के लिए अड़े लोग

Pakistan Hindu Violence: पाकिस्तान में कैलाश कोहली नाम के एक किसान की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है. लोग सिंध की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 09, 2026, 09:23 PM IST
Pakistan Protest: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद अब पाकिस्तान में भी एक हिंदू शख्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. बता दें कि सिंध के बदीन जिले में कैलाश कोहली नाम के एक गरीब किसान की हत्या कर दी गई, जिसके लेकर अब हिंदू समुदाय के लोग न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक अलग न होने की कसम खाई है. 

पाकिस्तान में प्रदर्शन 

घटना को लेकर एक्टिविस्ट कार्यकर्ता शिव कच्ची की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जो आयोजकों के मुताबिक लोगों के बीच बढ़ते गुस्से और हताशा को दर्शाता है. बुधवार 7 जनवरी 2026 की सुबह 10 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन रात भर जारी रहा और गुरुवार 8 जनवरी 2026 को भी जारी रहा. यह प्रदर्शनकारियों की दृढ़ता को दर्शाता है.

 

बता दें कि कैलाश कोहली की हत्या एग्रीकल्चर लैंड को लेकर हुई. उसने कृषि भूमि पर अपने परिवार के रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाई थी. इससे जमींदार सरफराज निजामानी नाराज हो गया और उसने कैलाश को सीने में 2 गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है.  

ये भी पढ़ें- PAK का डबल गेम! बातचीत के नाम पर गाजा में चुपचाप मिला रहा हमास से हाथ, भारत के लिए कितना खतरा? 

 

धरने पर बैठे पुरुष-महिलाएं और बच्चे 

बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. उन्होंने अपने खिलाफ परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्रवाई की मांग को पूरा करने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश का प्रतीक है, जिसको लेकर उनका आरोप है कि वह शक्तिशाली लोगों की रक्षा करती है जबकि गरीबों और कमजोरों को किनारे पर धकेल देती है. 

ये भी पढ़ें- आतंक से परेशान हुआ आतंकवाद का गढ़... हिंसा के उच्च स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान, 2025 में हुई इतनी मौतें; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा  

 

न्याय मिलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन 

बयान में कहा गया कि कैलाश कोहली की हत्या ने अल्पसंख्यक समुदाय को झटका दिया है. उनके परिवार खासतौर पर उनकी मां और पत्नी गहरे कष्ट और पीड़ा में है. विरोध प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि हत्यारों की गिरफ्तारी तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने पर यह आंदलन और भी तेज हो जाएगा. उन्होंने कहा,'जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता यह धरना समाप्त नहीं होगा.जब तक न्याय नहीं मिल जाता यह आंदोलन नहीं रुकेगा.' बयान में यह भी कहा गया कि कैलाश कोहली के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

