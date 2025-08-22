तेज धमाकों से गूंजा कराची, गोदाम के उड़े चीथड़े, हाय-हाय चिल्लाए लोग, 2 की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची शहर में एक भयानक हादसा हुआ है. यहां गुरुवार 21 अगस्त 2025 को यहां एक ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में तेज धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 33 घायल हुए हैं. पुलिस सर्जन डॉक्टर सुम्मैया सय्यद के मुताबिक जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 20 घायल भर्ती किए गए हैं. इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है. बाकी 14 घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम वाली जगह पर एक 16 साल का बच्चा मृत पाया गया. वहीं एक अन्य जख्मी ने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका एक तीन मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में हुआ था. इसके ऊपर वाले फ्लोर पर परिवार रहते थे. बताया जा रहा है कि गोदाम में पटाखों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल रखा गया था. शुरुआती जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके बाद ज्वलनशील सामान के चलते यहां बड़ा धमाका हो गया.

ये भी पढे़ं- सदा पे, ईजी पैसा... आतंकी आका मसूद 'स्लमडॉग' बनने को मजबूर, पाकिस्तान की खुली पोल; डब्बा गोल

Add Zee News as a Preferred Source

इमारत पर भड़की आग

धमाके इतने भयानक थे कि इमारत के कंक्रीट के टुकड़े नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरे और आसपास की सभी इमारतों के शीशे टूट गए. फायर ब्रिगेड और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ज्वलनशील सामान के चलते आग बार-बार भड़क रही थी. इससे निकल रहा गाढ़ा धुआं बचाव कार्य में भी बाधा डाल रहा था. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के सीनियर ऑफिसर राजा उमर खट्टब के मुताबिक गोदाम में केवल पटाखों का सामान नहीं बल्कि विस्फोटक सामग्री भी रखी थी.

ये भी पढे़ं- मरियम नवाज ने कर तो दिया बड़ा ऐलान, पर क्या पाकिस्तान को बना पाएंगी 'जापान'?

CTD ने जब्त की विस्फोटक सामग्री

उमर खट्टब के मुताबिक हाल ही में CTD ने इस क्षेत्र में 2 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की थी. खट्टब का कहना है कि पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल बन बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों और मानक प्रक्रियाओं के साथ ही दुकानों पर 50 किलोग्राम तक पटाखों का सामान रखा जा सकता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पटाखों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में यह गोदाम गैरकानूनी ढंग से चल रहा था.

FAQ

कराची धमाके में कितने लोगों की मौत हुई?

इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है.

गोदाम में क्या रखा था?

गोदाम में पटाखों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल और विस्फोटक सामग्री रखी थी.

आग लगने का कारण क्या था?

शुरुआती जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी.