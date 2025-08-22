तेज धमाकों से गूंजा कराची, गोदाम के उड़े चीथड़े, हाय-हाय चिल्लाए लोग, 2 की मौत
Advertisement
trendingNow12891742
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

तेज धमाकों से गूंजा कराची, गोदाम के उड़े चीथड़े, हाय-हाय चिल्लाए लोग, 2 की मौत

Pakistan Karachi Blast: पाकिस्तान के कराची में स्थित एक गोदाम में भीषण धमाका हुआ, जिसकी चपेट में रिहायशी इलाके के मकान भी आए. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेज धमाकों से गूंजा कराची, गोदाम के उड़े चीथड़े, हाय-हाय चिल्लाए लोग, 2 की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची शहर में एक भयानक हादसा हुआ है. यहां गुरुवार 21 अगस्त 2025 को यहां एक ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में तेज धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 33 घायल हुए हैं. पुलिस सर्जन डॉक्टर सुम्मैया सय्यद के मुताबिक जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 20 घायल भर्ती किए गए हैं. इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है. बाकी 14 घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. 

शॉर्ट सर्किट से लगी आग 
रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम वाली जगह पर एक 16 साल का बच्चा मृत पाया गया. वहीं एक अन्य जख्मी ने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका एक तीन मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट में हुआ था. इसके ऊपर वाले फ्लोर पर  परिवार रहते थे. बताया जा रहा है कि गोदाम में पटाखों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल रखा गया था. शुरुआती जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसके बाद ज्वलनशील सामान के चलते यहां बड़ा धमाका हो गया.    

ये भी पढे़ं- सदा पे, ईजी पैसा... आतंकी आका मसूद 'स्लमडॉग' बनने को मजबूर, पाकिस्तान की खुली पोल; डब्बा गोल

Add Zee News as a Preferred Source

इमारत पर भड़की आग 
धमाके इतने भयानक थे कि इमारत के कंक्रीट के टुकड़े नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरे और आसपास की सभी इमारतों के शीशे टूट गए. फायर ब्रिगेड और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ज्वलनशील सामान के चलते आग बार-बार भड़क रही थी. इससे निकल रहा गाढ़ा धुआं बचाव कार्य में भी बाधा डाल रहा था. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के सीनियर ऑफिसर राजा उमर खट्टब के मुताबिक गोदाम में केवल पटाखों का सामान नहीं बल्कि विस्फोटक सामग्री भी रखी थी.    

ये भी पढे़ं- मरियम नवाज ने कर तो दिया बड़ा ऐलान, पर क्या पाकिस्तान को बना पाएंगी 'जापान'?

CTD ने जब्त की विस्फोटक सामग्री 
उमर खट्टब के मुताबिक हाल ही में CTD ने इस क्षेत्र में 2 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की थी. खट्टब का कहना है कि पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल बन बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों और मानक प्रक्रियाओं के साथ ही दुकानों पर 50 किलोग्राम तक पटाखों का सामान रखा जा सकता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पटाखों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में यह गोदाम गैरकानूनी ढंग से चल रहा था.         

FAQ 

कराची धमाके में कितने लोगों की मौत हुई?
इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. 

गोदाम में क्या रखा था? 
गोदाम में पटाखों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल और विस्फोटक सामग्री रखी थी. 

आग लगने का कारण क्या था?
शुरुआती जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
;