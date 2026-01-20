Advertisement
क्यों थे 26 में से 24 गेट बंद...? गुल प्लाजा की आग में 26 मौतें, 81 अभी भी लापता; जानिए भयानक हादसे की कहानी

क्यों थे 26 में से 24 गेट बंद...? गुल प्लाजा की आग में 26 मौतें, 81 अभी भी लापता; जानिए भयानक हादसे की कहानी

karachi gul plaza fire: कराची के गुल प्लाजा में लगी भीषण आग में 26 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग अभी भी लापता हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है. आग में सुरक्षा लापरवाही और इमारत की कमजोर स्थिति सामने आई है, जबकि सिंध सरकार ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

Last Updated: Jan 20, 2026, 07:43 AM IST
क्यों थे 26 में से 24 गेट बंद...? गुल प्लाजा की आग में 26 मौतें, 81 अभी भी लापता; जानिए भयानक हादसे की कहानी

karachi gul plaza fire: पाकिस्तान के कराची शहर में एमए जिन्ना रोड पर स्थित गुल प्लाजा में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया है. इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. वहीं 81 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. यह आग 17 जनवरी की रात करीब 10 बजे लगी थी. आग इतनी भयावह थी कि उसे काबू में करने में करीब 34 घंटे लग गए. आग बुझने के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि इमारत की हालत बेहद कमजोर हो चुकी है और किसी भी समय गिरने का खतरा बना हुआ है.

26 शवों में सिर्फ 6 की पहचान
प्रशासन के मुताबिक, अब तक मलबे से 26 शव निकाले जा चुके हैं. इनमें से सिर्फ 6 लोगों की पहचान हो पाई है. बाकी शवों की पहचान डीएनए जांच के जरिए की जाएगी. इसके लिए मृतकों के परिजनों से नमूने लिए जा रहे हैं. अब तक 18 परिवारों ने डीएनए सैंपल जमा कर दिए हैं. पहले 69 लोगों के लापता होने की सूचना थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 81 हो गई. यह आंकड़ा उन परिवारों की शिकायतों के आधार पर तय किया गया है, जो अपनों की तलाश में प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं.

आग के बाद गुल प्लाजा और उसके पास स्थित रामपा प्लाजा को पूरी तरह सील कर दिया गया है. आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. केवल राहतकर्मियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है. सेना, रेंजर्स और सिविल प्रशासन की टीमें मिलकर बचाव कार्य कर रही हैं. मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इमारत के पीछे के हिस्से से अंदर जाकर कर खोज अभियान चलाया जा रहा है. इंजीनियर लगातार ढांचे की जांच कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

सुरक्षा में भारी लापरवाही के आरोप
हादसे से बचे लोगों ने सुरक्षा में भारी लापरवाही के आरोप लगाए हैं. एक दुकानदार जुबैर ने बताया कि गुल प्लाजा में 26 गेट थे, लेकिन रात 10 बजे के बाद 24 गेट बंद कर दिए गए थे. सिर्फ दो रास्ते खुले थे. आग लगने के बाद धुआं और अंधेरा इतना बढ़ गया कि बाहर निकलना नामुमकिन हो गया. उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी दुकान में 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे. एक अन्य दुकानदार ने बताया कि अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बंद गेटों की वजह से इमारत मौत का जाल बन गई.

गुल प्लाजा का निर्माण साल 1980 में हुआ था. बाद में 1998 में एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ी गई. समय के साथ छत को पार्किंग में बदल दिया गया और पार्किंग एरिया में अवैध दुकानें बना दी गईं. हालांकि बाद में अतिरिक्त मंजिल को खोल दिया गया था और 2003 में पूरा होने का प्रमाण पत्र भी जारी हुआ था. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमारत में सुरक्षा नियमों का सही पालन हुआ था या नहीं. इस बीच सिंध सरकार ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इसे बड़ा हादसा बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

Karachi Gul Plaza Fire

