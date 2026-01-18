Karachi Mall Fire: कराची के गुल प्लाजा मॉल में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत

Pakistan Mall Fire News: पाकिस्तान के कराची में आग शॉपिंग मॉल के अंदर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना कराची के सबसे व्यस्त एमए जिन्ना रोड पर बने मल्टी बिल्डिंग गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में हुई. इस हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है वहीं आग की इस घटना के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसके चलते अभी तक रेस्क्यू कार्य जारी है.

सिंध पुलिस के अनुसार घटना रात को 10:45 पर हुई, हालांकि उस वक्त तक अधिकतर दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे थे और कुछ पहले ही वहां से जा चुके थे, वरना जान मान का नुकसान ज्यादा हो सकता था. वहीं रेस्क्यू कर रही टीम के मुताबिक अभी तक 20 लोगों को बहार निकाला गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. उनका कहना है कि मॉल की बनावट की वजह से राहत कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा है.

मॉल का जटिल डिजाइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ठंड शुरू होगी तो वो आगे का बचाव कार्य करेंगे, लेकिन बिल्डिंग की बनावट बहुत ज्यादा जटिल है जो राहत कार्य में बाधा बनी हुई है. इसके अंदर तहखाना और मेजेनाइन फ्लोर के साथ सैकड़ों दुकानें और स्टोर बने हुए हैं. बिल्डिंग में आग लगने के कारण लपटें खिड़कियों से बाहर आ रही हैं और धुआं ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के सदस्यों को राहत कार्य के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

60 प्रतिशत आग पर काबू

हालांकि, राहत कार्य के लिए फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ी मौके पर मौजूद हैं और सीढ़ियों के जरिए पानी की लाइन को ऊपर ले जाया जा रहा है. गुल प्लाजा मॉल में अधिकतर कपड़े और प्लास्टिक के सामान की दुकाने हैं जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई. जिसकी वजह से रविवार दोपहर तक 60 प्रतिशत आग पर काबू पाया गया. लेकिन आग की वजह से मॉल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है. दरअसल, आग की वजह से मॉल की दीवारों में दरारें आ गई है.

यह भी पढ़ें: बेटे की शादी में दिखा मरियम नवाज का ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- दुल्हन को भी पीछे छोड़ा