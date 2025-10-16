तालिबान से पिट कर बची-खुची इज्जत भी गई! मुंह छिपाने के लिए अब PAK ने ले लिया भारत का नाम

तालिबान ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर लगातार प्रॉक्सी वार से लगातार उनकी सेना को नेस्तोनाबूद कर दिया है. हालांकि अब दोनों के बीच 48 घंटों का सीजफायर चल रहा है. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल के इस प्रॉक्सी वॉर के पीछे नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है. जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'इस समय काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है और उन्होंने युद्धविराम के टिकने की संभावनाओं के बारे में संदेह व्यक्त किया.'

तालिबान के अनुरोध पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई है. यह निर्णय हाल ही में अफगान-पाक सीमा पर हुई झड़पों के बाद लिया गया है, जिन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया था. पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने ये आरोप लगाया कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में भारत की छह दिवसीय यात्रा के दौरान कुछ गुप्त योजनाएं बनाई थीं. वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि मुत्ताकी की यह यात्रा पूरी तरह व्यापार, मानवीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से थी.

इस युद्ध में दिल्ली में लिए जा रहे फैसलेः ख्वाजा आसिफ

दोनों पक्षों में 48 घंटे के सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान को समझौते पर संदेह है. पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिफ ने कहा कि तालिबान की मंशा स्पष्ट नहीं है, और उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए इस युद्धविराम पर भरोसा करना कठिन है. दोनों पक्षों के बयानों ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. अब सबकी निगाहें अगले 48 घंटों पर टिकी हैं क्या यह युद्धविराम स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बनेगा, या सिर्फ एक और अस्थायी विराम साबित होगा? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि तालिबान‘भारत का छद्म युद्ध’ लड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस युद्ध में फैसले काबुल में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में लिए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष

बीते सप्ताह के अंत में काबुल ने इस बात का दावा किया कि उसने कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 58 सैनिक मारे गए. काबुल ने बताया कि उन्होंने ये हमला अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन के जवाब में किया. हालांकि, पाकिस्तान की सेना ने अपनी जानकारी में महज 23 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है और कहा कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक तालिबानी आतंकी मार गिराए हैं.

दोनों देशों में बढ़ा हुआ है तनाव

पिछले सप्ताह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है जब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के एक बाजार में हवाई हमले करने का आरोप लगाया था. इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है. हालांकि पाकिस्तान ने तालिबान के उन आरोपों का खंडन किया है. लेकिन पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के अंदर सीमा पार हमले किए हैं. पाकिस्तान ने बताया कि वो तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हमले कर रहा था.

यह भी पढ़ेंः अफगानिस्तान से सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, संघर्ष विराम लागू