Pakistan: इस्लामी मुल्क में सनातन की छाप.... खुदाई में मिला 1200 साल पुराना मंदिर, मिले 8 प्राचीन स्थल

Pakistan Hindu Temple: भारत और पाकिस्तान पहले एक ही राष्ट्र हुआ करते थे. साल 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान एक नया इस्लामिक मुल्क बना, हालांकि एक समय पर हिंदू राष्ट्र होने के चलते वहां आज भी कई मंदिर पाए जाते हैं. इनमें से अधिकतर मंदिरों की हालात आज दयनीय बनी हुई है. बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुरातात्विक खुदाई के दौरान 1200 साल पुराने एक छोटे मंदिर के अवशेष मिले हैं.

खुदाई में मिली 8 प्राचीन जगहें

बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात से तक्षशिला तक फैले इलाके में पुरातात्विक खुदाई चल रही है. इस दौरान 8 प्राचीन स्थलों का पता चला. इसका पता इटली के पुरातत्वविदों ने खैबर पख्तूनख्वा आर्कियोलॉजी डायरॉक्टरेट के सहयोग से लगाया. बता दें कि 1200 साल पुराने मंदिर के अवषेश खैबर पख्तूनख्वा के स्वात स्थित बारिकोट में मिले हैं. इसको लेकर इटैलियन आर्कियोलॉजी मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर लुका ने बताया कि बारिकोट में खुदाई के दौरान कुछ छोटे मंदिर के अवशेष मिले हैं.

खैबर पथ योजना

डॉक्टर लुका ने बताया कि मंदिर और आसपास की आर्कियोलॉजिकल लेयर्स के चारों तरफ एक बफर जोन बनाने के लिए स्वात नदी की ओर खुदाई क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है. यहां पर खैबर पथ नाम के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. 3 साल की इस पहल में 400 से ज्यादा स्थानीय श्रमिकों को खुदाई, विरासत प्रबंधन और संरक्षण में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ रोजगार के मौके भी दिए जाएंगे. 1 जून 2025 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में पर्यटन, क्षेत्रीय विकास और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देना है. इनमें से कई जगहों पर पहले ही खुदाई का काम शुरू हो चुका है.

मंदिर का इतिहास

शुरुआती सटडी से संकेत मिलता है कि इन जगहों पर प्रीहिस्टॉरिक टाइम्स से लेकर इस्लामिक काल तक लगातार काफी लोग रहते थे. इसमें से एक किला भी मिला है, जिसे गजनवी काल से जोड़ा जा रहा है. इटैलियन आर्कियोलॉजिस्ट ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से अबतक खैबर पख्तूनख्वा में 50 से ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट साइटों की खोज की है. ये खोजों एलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर बौद्ध धर्म, हिंदू शाही राजवंश, यूनानी पीरियड और शुरुआती इस्लामी काल तक फैली हैं, जो इस इलाके को मानव सभ्यता के उल्लेखनीय संस्कृति को दर्शाती है.