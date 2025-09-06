Blast News: क्रिकेट मैच खेल रही थीं दो टीमें, तभी पाकिस्तान में हुआ जोरदार विस्फोट; एक की मौत, कई घायल
Advertisement
trendingNow12911483
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Blast News: क्रिकेट मैच खेल रही थीं दो टीमें, तभी पाकिस्तान में हुआ जोरदार विस्फोट; एक की मौत, कई घायल

Blast during cricket match: मैदान में क्रिकेट मैच खेल रही 2 टीमों में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक पूरा मैदान जोरदार विस्फोट की आवाज से गूंज उठा. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Blast News: क्रिकेट मैच खेल रही थीं दो टीमें, तभी पाकिस्तान में हुआ जोरदार विस्फोट; एक की मौत, कई घायल

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa blast during cricket match: पाकिस्तान में बड़ी घटना सामने आई है. डॉन अखबार ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट किया गया. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के दौरान अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उनमें से कई हालत गंभीर बनी हुई है. 

कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ हमला

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विस्फोट बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ. जिले के पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने बताया कि यह एक लक्षित हमला था. इस अटैक को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के ज़रिए अंजाम दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अटैक में एक की मौत, कई हुए घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले में मैदान में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत कई अन्य घायल हो गए. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. यह हमला किसने किया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच चल रही है. 

पुलिस थाने पर भी किया गया अटैक

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कथित आतंकियों ने एक पुलिस थाने पर भी हमला किया. उन्होंने थाने को टारगेट करके ग्रेनेड फेंका लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. फिलहाल किसी भी आतंकी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan news in hindi

Trending news

गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
;