Blast News: क्रिकेट मैच खेल रही थीं दो टीमें, तभी पाकिस्तान में हुआ जोरदार विस्फोट; एक की मौत, कई घायल

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa blast during cricket match: पाकिस्तान में बड़ी घटना सामने आई है. डॉन अखबार ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक क्रिकेट मैच के दौरान बम विस्फोट किया गया. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के दौरान अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उनमें से कई हालत गंभीर बनी हुई है.

कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ हमला

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विस्फोट बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ. जिले के पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने बताया कि यह एक लक्षित हमला था. इस अटैक को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के ज़रिए अंजाम दिया गया.

अटैक में एक की मौत, कई हुए घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले में मैदान में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत कई अन्य घायल हो गए. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. यह हमला किसने किया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच चल रही है.

पुलिस थाने पर भी किया गया अटैक

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कथित आतंकियों ने एक पुलिस थाने पर भी हमला किया. उन्होंने थाने को टारगेट करके ग्रेनेड फेंका लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. फिलहाल किसी भी आतंकी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है.