खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की हुई छुट्टी, इमरान खान के कहने पर दिया इस्तीफा, कौन होगा अगला सीएम?

Pakistan Politics: पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान के आदेश पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह फैसला पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और प्रांत में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए लिया है. गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को अली अमान के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया. सीएम के इस्तीफे के बाद उनपर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी वापस ले लिया गया है.

गवर्नर हाउस को सौंपा इस्तीफा

बता दें कि मुख्यमंत्री गंडापुर ने शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर गवर्नर हाउस को अपना हैंडरिटन इस्तीफा सौंपा. इसके साथ ही गंडापुर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पोस्ट में लिखा,' मुख्यमंत्री का पद इमरान खान साहब की अमानत थी और उनके आदेशानुसार मैं वह अमानत लौटा रहा हूं.' PTI के महासचिव सलमान अक्रम राजा ने पुष्टि करते हुए बताया कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया है.

सोहेल अफरीदी कौन हैं?

बता दें कि सोहेल अफरीदी PK-70 से पहली बार चुने गए विधायक हैं और खैबर जिले से ताल्लुक रखते हैं. वे पहले उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष सहायक भी रह चुके हैं. अफरीदी की नियुक्ति को पूर्व FATA क्षेत्रों को मजबूत प्रतिनिधित्व देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि इस साल आतंकवाद की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और ओरकजई में हुए हमले ने उन्हें मुख्यमंत्री बदलने के लिए मजबूर कर दिया.

इमरान खान की बहन बनीं रोढ़ा

इसके अलावा गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान के बीच सार्वजनिक विवाद ने पार्टी में दरारें पैदा कर दी थीं. अलीमा ने आरोप लगाया था कि गंडापुर उन्हें पार्टी की चेयरपर्सन बनाने की साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि गंडापुर ने कहा कि अलीमा पार्टी को बांटने की कोशिश कर रही हैं. PTI ने 13 अक्टूबर 2025 को विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा. पार्टी के पास 92 वोट हैं और वह 100 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. ऐसे में अगर कोई संवैधानिक अड़चन आती है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है.

FAQ

खैबर पख्तूनख्वा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे?

सोहेल अफरीदी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जो PK-70 से विधायक हैं और खैबर जिले से ताल्लुक रखते हैं.

मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया?

इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई थी, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया. इसके अलावा गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान के बीच सार्वजनिक विवाद भी एक कारण था.