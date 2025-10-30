Video: तालिबान के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान! शहबाज के मंत्री आपस में भिड़े, शांति वार्ता फेल, अब जंग पक्की?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लड़ाई जोरों पर है. तालिबान ने एक तरह से पाकिस्तान को अपने शर्तों पर झुका लिया है. आप इससे पहले कुछ सोचे देखें वीडियो और जानें पूरा मामला.

In Iran, the Pakistan's interior Minister Mohsin Naqvi begging to Taliban representative for a ceasefire. pic.twitter.com/GwasTK40lB — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) October 28, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हुआ था, जिसके बाद तनाव दूर करने के लिए इस्तांबुल में पिछले तीन दिनों से दोनों पक्षों में वार्ता हो रही थी, लेकिन क्षेत्रीय मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद वार्ता बेनतीजा रही.

खबर अपडेट हो रही