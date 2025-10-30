Advertisement
trendingNow12980821
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Video: तालिबान के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान! शहबाज के मंत्री आपस में भिड़े, शांति वार्ता फेल, अब जंग पक्की?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लड़ाई जोरों पर है. तालिबान ने एक तरह से पाकिस्तान को अपने शर्तों पर झुका लिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 30, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: तालिबान के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान! शहबाज के मंत्री आपस में भिड़े, शांति वार्ता फेल, अब जंग पक्की?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लड़ाई जोरों पर है. तालिबान ने एक तरह से पाकिस्तान को अपने शर्तों पर झुका लिया है. आप इससे पहले कुछ सोचे देखें वीडियो और जानें पूरा मामला.  

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हुआ था, जिसके बाद तनाव दूर करने के लिए इस्तांबुल में पिछले तीन दिनों से दोनों पक्षों में वार्ता हो रही थी, लेकिन क्षेत्रीय मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद वार्ता बेनतीजा रही. 

खबर अपडेट हो रही

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

afganistan

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा