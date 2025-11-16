काला धुआं, जहरीला आसमान... पाकिस्तान का लाहौर बना दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, फिजाओं में फैली दमघोंटू हवा

Pakistan Pollution: भारत के साथ-साथ इन दिनों पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी प्रदूषण की समस्या बढ़ी हुई है. यहां की खराब एयर क्वालिटी ने लोगों के लिए आसपास का माहौल जहरीला बना दिया है. खराब AQI ने लाहौर को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है. पाकिस्तानी न्यूज मीडिया 'ARY न्यूज' के मुताबिक इस शहर में शनिवार 15 नवंबर 2025 को एयर क्वालिटी 396 थी.

पाकिस्तान में बढ़ता प्रदूषण

'ARY न्यूज' ने बताया कि पाकिस्तान स्थित पंजाब के कई इलाकों में एयर क्वालिटी बेहत खतरनाक बनी हुई. रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित शहर बना है. यहां एयर क्वालिटी 571 रही, गुजरांवाला 570 पार्टिकुलेट मैटर के स्तर के साथ देश में प्रदूषण के स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा. वहीं लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रहा, जबकि मुल्तान का AQI 257 रहा. बता दें कि पिछले साल 2024 में सर्दियों की शुरुआत से ही पाकिस्तान के पंजाब में वायु प्रदूषण और धुंध ने काफी कहर बरपाया था.

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान में इंटरनेट भी 'आजाद' नहीं, फ्रीडम इंडेक्स में 27वें नंबर पर फिसला, किस कैटेगरी में है भारत?

Add Zee News as a Preferred Source

वायु प्रदूषण से बढ़ी समस्या

पाकिस्तान में वायु प्रदूषण को लेकर कई शहरों में प्रशासन ने काफी प्रयास किए थे, हालांकि इसके बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ा, जिससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. लाहौर भी कई महीनों तक धुंध में डूबा रहा. यह कोहरे और प्रदूषकों का मिक्सचर है, जो लो लेवल के डीजल के धुएं और एग्रीकल्चर वेस्ट के जलने से पैदा होता है. लाहौर में एक बार वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से साफ माने जाने वाले स्तर से 80 गुना से भी अधिक बढ़ गया था.

ये भी पढ़ें- भारत की रक्षा तैयारियों से घबराए पाकिस्तान ने चुपके से क्या कर दिया, एक्सपर्ट्स ने खोल दी पोलपट्टी

कैसे बढ़ रहा प्रदूषण?

'ARY न्यूज' के मुताबिक सरकार ने आम जनता को टॉक्सिक प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है. इसके अलावा रेस्टोरेंट, अन्य बिजनेस और बादारों के समय को भी सीमित कर दिया है. अधिकारियों ने लोगों से घर से बाहर निकलने को सीमित करने, खिड़कियां बंद रखने, बाहर मास्क पहनने और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य जिम्मेदार गाड़ियां, हीटिंग फ्यूल, पावर जनरेशन और फॉसल फ्यूल का जलना वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए जिम्मेदार है.