विरासत सहेजने के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया को दिया झांसा! हिंदू नाम रखने वाले फैसले पर लिया U-टर्न

पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले लाहौर में कुछ चौक-चौराहों का नाम उनके पुराने हिंदू नाम पर रखने का ऐलान कर खूब तालियां बटोरी थी. लेकिन अब अपने मुल्क के कट्टरपंथियों के आगे मरियम नवाज ने घुटने टेकते हुए नाम बदलने के फैसले को वापस ले लिया है.
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पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले लाहौर में कुछ चौक-चौराहों का नाम उनके पुराने हिंदू नाम पर रखने का ऐलान कर खूब तालियां बटोरी थी. लेकिन अब अपने मुल्क के कट्टरपंथियों के आगे मरियम नवाज ने घुटने टेकते हुए नाम बदलने के फैसले को वापस ले लिया है. लाहौर में इस्लामपुरा का नाम कृष्ण नगर करने का ऐलान हुआ था. वहीं बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर करने की बात कही गई थी. अब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इन इलाकों के पुराने नाम रखने का इरादा टाल दिया गया है.
मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इसी साल 20 मार्च को सड़कों, गलियों और ऐतिहासिक कॉलेजों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला किया था. जब मरियम का ये फैसला दुनिया को पता चला तो सभी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक कट्टरपंथी देश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मुस्लिम मुल्क में हिंदू मोहल्लों के नाम भला कैसे कोई लेगा? लेकिन तब इस फैसले पर पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं उठी. लेकिन अंदर ही अंदर विरोध हो रहा था. आखिरकार जब मामला ज्यादा बढ़ा तो मरियम नवाज इलाकों के नाम बदलने का फैसला टाल दिया.
(नीचे इस ग्राफिक्स में उन नामों की लिस्ट है, जिनके नाम बदलने का फैसला लिया गया था.)
पीएमएएल-एन अध्यक्ष नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लाहौर हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल (LAHR) ने लाहौर और उसके आस-पास की सड़कों को उनके पुराने नामों पर करने का फैसला कर लिया था. बकायदा मीडिया में इसकी जानकारी दी गई, ताकि कट्टरपंथ का जो दाग पाकिस्तान पर लगा है, वो कम हो सके. लेकिन अंदरूनी विरोध होने पर लाहौर प्रशासन ने यू-टर्न लेते हुए नाम बदलने का इरादा ही बदल लिया.
(ये भी पढ़ें- बाबरी चौक बना जैन मंदिर... इस्लामपुरा भी कहलाएगा कृष्णनगर; लाहौर से क्यों हटाए जा रहे मुस्लिम नाम?)
लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन आर. मुहम्मद अली एजाज ने 'डॉन' से बातचीत में कहा कि नाम बदलने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
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