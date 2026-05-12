Pakistan IED Blast: पाकिस्तान के लक्की मरवत में बड़ा IED धमाका: पुलिस काफिले को बनाया निशाना, कई लोगों की मौत

Pakistan IED Explosion: पाकिस्तान के लक्की मरवत (Lakki Marwat) जिले में मंगलवार को बड़ा बम धमाका हुआ. जानकारी के मुताबिक, सराय नौरंग बाजार इलाके में हुए इस IED विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 3 आम नागरिक शामिल हैं. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, धमाका उस समय हुआ जब पुलिस का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावर ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर विस्फोट किया. आशंका जताई जा रही है कि यह आत्मघाती हमला हो सकता है, हालांकि अधिकारियों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है.

इलाके में मची अफरा-तफरी

धमाका बेहद तेज था, जिसकी आवाज दूर-दूर तक सुनी गई. विस्फोट के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मौके पर पहुंची पुलिस और राहत टीमों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके के बाद कई दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

A bomb explosion occurred in Naurang Bazaar of Lakki Marwat, resulting in casualties and injuries to around fifteen people, including three traffic police personnel. Sadly, even in such critical circumstances, our provincial and national parliament members remain busy

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बता दें कि 2022 के अंत में पाकिस्तानी तालिबान और सरकार के बीच संघर्ष-विराम टूटने के बाद से उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है. खासकर अफगान सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षाबलों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं. हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्षेत्रों में कई बड़े आतंकी हमले सामने आए हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है.

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सीमा पार आतंकी गतिविधियों और बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी और सुरक्षा अभियान तेज कर दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द पकड़ने की कोशिश जारी है.