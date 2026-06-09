कंगाल पाकिस्तान की 'अंतरिक्ष वाली चाल', क्यों स्पेस प्रोग्राम में आई फुर्ती, चीन से मिलकर कौन सी साजिश रच रहा?

भारतीय नेवी के पूर्व फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई ने हाल ही में पाकिस्तान की इन लॉन्चिंग को एनालाइज करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' 16 महीनों में तेजी से हुए इस लॉन्चिंग से जो, तारामंडल ( Constellation) उभरा है, वह कोई सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है, जिसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हों. इसके ऑर्बिटल आर्किटेक्चर, सेंसर कॉम्प्लिमेंट और इसकी संस्थागत उत्पत्ति एक अलग और अधिक महत्वपूर्ण कहानी बयां करती है.' 'द प्रिंट' की रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉन्सटेलेशन में HD इमेज कैप्चर करने, जमीन पर होने वाले परिवर्तनों की पहचान करने, छलावरण (Camouflage) वाली चीजों का पता लगाने और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने में सक्षम सैटेलाइट शामिल हैं.