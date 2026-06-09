कंगाल पाकिस्तान की 'अंतरिक्ष वाली चाल', क्यों स्पेस प्रोग्राम में आई फुर्ती, चीन से मिलकर कौन सी साजिश रच रहा?

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मात खाने वाले पाकिस्तान ने धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर एक नया कॉम्पिटीशन खड़ा कर दिया है. चीन से मिले समर्थन के जरिए पाक ने अपनी स्पेस बेस्ड सर्विलांस क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है. उसने केवल 16 महीनों में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लॉन्च किए हैं और एक ऐसा समूह बनाया है, जो लगातार भारतीय क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है. इससे पता चलता है कि कछुए की स्पीड से चल रहा पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम अब नई रफ्तार पकड़ रहा है.
पाकिस्तान ने साल 1961 में 'स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) की स्थापना की थी. इसके बाद से पाकिस्तान ने कई दशकों में बेहद कम या कुछ ही सेटेलाइट लॉन्च किए हैं. वहीं जनवरी 2025 और अप्रैल 2026 के बीच इस्लामाबाद ने 6 नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैनात किए, जिनमें ऑप्टिकल इमेजिंग, हाइपरस्पेक्ट्रल और रिमोट-सेंसिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं. दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान ने ये लॉन्चिंग पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से पहले शुरू कर दिए थे.
भारतीय नेवी के पूर्व फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई ने हाल ही में पाकिस्तान की इन लॉन्चिंग को एनालाइज करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' 16 महीनों में तेजी से हुए इस लॉन्चिंग से जो, तारामंडल ( Constellation) उभरा है, वह कोई सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है, जिसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हों. इसके ऑर्बिटल आर्किटेक्चर, सेंसर कॉम्प्लिमेंट और इसकी संस्थागत उत्पत्ति एक अलग और अधिक महत्वपूर्ण कहानी बयां करती है.' 'द प्रिंट' की रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉन्सटेलेशन में HD इमेज कैप्चर करने, जमीन पर होने वाले परिवर्तनों की पहचान करने, छलावरण (Camouflage) वाली चीजों का पता लगाने और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने में सक्षम सैटेलाइट शामिल हैं.
पाकिस्तान का अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कई पदार्थों के बीच अंतर कर सकता है और उन चीजों की पहचान कर सकता है, जो पारंपरिक ऑप्टिकल सेंसर की पकड़ से बाहर हो सकती हैं. वहीं, PRSC-EO2 और PRSC-EO3 जैसे नए सैटेलाइट में एडवांस इमेजिंग और AI-असिस्टेड डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं शामिल हैं. इस प्रगति में चीन का बड़ा योगदान रहा है क्योंकि इनमें से कई सैटेलाइट चीनी रॉकेटों की ओर से लॉन्च किए गए थे.
भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO को पिछले 2 सालों में कई स्ट्रैटजिक सैटेलाइट मिशनों में अशफलता का सामना करना पड़ा है. इनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन और नैविगेशन प्रोग्राम शामिल हैं. कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भारत भले ही स्पेस पावर में ज्यादा एडवांस है, लेकिन देश के रणनीतिक फोकस को पड़ोस में तेजी से विकसित हो रही सैन्य-अंतरिक्ष क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा.