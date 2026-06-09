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कंगाल पाकिस्तान की 'अंतरिक्ष वाली चाल', क्यों स्पेस प्रोग्राम में आई फुर्ती, चीन से मिलकर कौन सी साजिश रच रहा?

Pakistan Space Programme: पाकिस्तान ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपने स्पेस प्रोग्राम में तेजी ला दी है. इसने पिछले 16 महीनों में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो बेहद चौंकाने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मुकाबले पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम काफी पीछे है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 09, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:35 PM IST
कंगाल पाकिस्तान की 'अंतरिक्ष वाली चाल', क्यों स्पेस प्रोग्राम में आई फुर्ती, चीन से मिलकर कौन सी साजिश रच रहा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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