'किसकी टंकी चुरा लिए हो बे...', पाकिस्तान ने लॉन्च किया सैटेलाइट तो आई मीम्स की बाढ़, यूजर्स ने लगाई क्लास

Pakistan launches first EO-1 satellite: पाकिस्तान ने शुक्रवार को चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ-1) सैटेलाइट लॉन्च की है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. हालांकि जैसे ही उन्होंने यह पोस्ट की तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू करना शुरू कर दिया. खास तौर पर इस सैटेलाइट के डिजाइन की वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. लोगों ने इसकी तुलना एक पांकी टंकी से कर डाली.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैटेलाइट की एक तस्वीर पोस्ट करके इस उपलब्धि की सराहना की. शरीफ ने पोस्ट में लिखा,'ऊंची उड़ान भरते हुए! देश के लिए गर्व का लम्हा, जब पाकिस्तान ने चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी पहली स्वदेशी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (EO-1) सैटेलाइट को फख्र के साथ लॉन्च किया.'

Soaring higher and higher !

Proud moment for the nation as proudly launches its first indigenous Electro-Optical (EO-1) satellite from the Jiuquan Satellite Launch Center, China.

From predicting crop yields to tracking urban growth, #EO1 is a leap forward in our journey… pic.twitter.com/EJX3MY8Kgh

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) January 17, 2025