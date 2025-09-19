पहले जैश, अब लश्कर ने पाक को किया बेनकाब, शहबाज-मुनीर की फंडिंग से दोबारा बन रहा 'आतंक का अड्डा'!

पाकिस्तान आतंकियों के ठिकानों को लेकर दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा है.लेकिन हर बार सबूतों के साथ पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है. इस बार तो हालात और भी शर्मनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ही एक आतंकी ने पूरी दुनिया के सामने पोल खोल दिया है. जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कमांडर ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बहावलपुर कैंप और मसूद अजहर के रिश्ते की सच्चाई बताई थी. अब लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने बड़ा कबूलनामा किया है.

लश्कर कमांडर कासिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में उसने कबूल किया कि मुरिदके में बने लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज-ए- तैयबा को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को तबाह कर दिया था. हालांकि, उसने यह भी कहा कि इस आतंकी कैंप को अब पहले से भी बड़े पैमाने पर दोबारा बनाया जा रहा है. मुरीदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा ज़िले का एक शहर है.

लश्कर कमांडर का कबूलानामा

वारयल वीडियो में कासिम ने एक अंडरकंस्ट्रक्शन जगह पर खड़ा होकर कह रहा है कि, 'मैं मुरिदके में तबाह हुए मरकज़-ए-तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं. यह भारतीय हमले में नष्ट हुआ था. अब इसे दोबारा बनाने का काम शुरू हो चुका है. अल्लाह की मदद से यह मस्जिद पहले से भी बड़ी बनेगी.' कासिम ने यह भी कहा कि तबाह हुई मरकज-ए-तैयबा मस्जिद में कई आतंकियों (मुजाहिदीन और तलबा यानी छात्र ) ने ट्रेनिंग ली थी और 'फैज' यानी जीत हासिल की थी. हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि यह इमारत अब उस आतंकी संगठन के इस्तेमाल में नहीं थी.

आतंकियों की नौजवानों से दौरा-ए-सुफ्फा से जुड़ने की अपील

वहीं, एक और वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव ने पाकिस्तानी नौजवानों से मरकज-ए-तैयबा में दौरा-ए-सुफ्फा से जुड़ने की अपील की. दौरा-ए-सुफ्फा एक आतंकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें बुनियादी ट्रेनिंग के साथ धार्मिक कट्टरपंथ की तालीम भी दी जाती है.

ऑपरेशन सिंदूर

मुरिदके का लश्कर कैंप उन नौ आतंकी ठिकानों में से एक था, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक साथ किए गए हमलों में तबाह कर दिया था. यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में कुछ दिन बाद की गई थी. पहलगाम हमले में 26 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट्स थे.

पाक सरकार-सेना ने आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए पैसा दिया

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने और बरनाला व मुज़फ्फराबाद में लश्कर के अन्य अड्डों को भी नेस्तोनाबूद कर दिया था. जबकि, एक अन्य वायरल वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने मुरिदके में आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए पैसा दिया है. NDTV रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट पुष्टि की गई है कि लश्कर चुपचाप अपने तबाह हुए हेडक्वार्टर को दोबारा बना रहा है.

नया मरकज: ट्रेनिंग- कट्टरपंथ और आतंकी योजनाओं का बड़ा ठिकाना

अब यह संगठन 5 फरवरी 2026, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को अपने नए कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की तारीख के तौर पर देख रहा है. माना जा रहा है कि नया मरकज फिर से ट्रेनिंग, कट्टरपंथ और आतंकी योजनाओं का बड़ा ठिकाना बनेगा. इससे पहले, जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने माना था कि बहावलपुर पर हमलों में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए. एक वायरल वीडियो में उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी और उसके चीफ आसिम मुनीर ने उन मारे गए आतंकियों के जनाजों में अपने जनरल्स को भेजा था.