Advertisement
trendingNow12985138
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

PIA बेचने की तमाम कोशिशों के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट का क्या करने जा रहा पाकिस्तान? बड़ा खुलासा

PIA advertisement: पाकिस्तान की किस्मत में ही बेइज्जती लिखी है. उसके नाम के साथ ही बदकिस्मती जुड़ जाती है. पाकिस्तान का भूत वर्तमान और भविष्य कुछ भी सही नहीं है. हर मामले में फिसड्डी पाकिस्तान के माथे पर बेइज्जती का एक और दाग लगा है .

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PIA बेचने की तमाम कोशिशों के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट का क्या करने जा रहा पाकिस्तान? बड़ा खुलासा

Pakistan news: पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य अधर में लटका है. पीआईए खुद तंगहाली के दौर से गुजर रही है. पाकिस्तान की सरकार PIA की नीलामी 50 अरब रुपये में करना चाहती है, लेकिन PIA पर कर्जा ही 750 अरब है. अब कोई बेवकूफ ही होगा जो 800 अरब में इस कबाड़ को खरीदेगा. यूं तो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कोई नया शब्द नहीं है. पाकिस्तान की किस्मत में ही बेइज्जती लिखी है. ताजा खबरों के मुताबिक ब्रिटेन-तुर्की कंसोर्टियम के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, पाकिस्तान अब राजधानी इस्लामाबाद स्थित एयरपोर्ट का संचालन और मैनेजमेंट यूएई की एक कंपनी को सौंपने की योजना बना रहा है.

पीआईए का क्या होगा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में विमानन मामलों के संयुक्त सचिव वसीम तारिक ने गुरुवार को एक संसदीय ब्रीफिंग में बताया कि खाड़ी देश द्वारा इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुल राजस्व में 60% तक हिस्सेदारी की पेशकश के बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि ईआरजी यूके और तुर्की के टर्मिनल यापी ने अपनी बोली में पाकिस्तान को कुल राजस्व का 40% देने की पेशकश की थी.

दक्षिण एशिया में फिसड्डी

दूसरी लेटेस्ट मिसाल दें तो PAK की बेइज्जती की ऐसी खबर बताते हैं जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल ये मसला जुड़ा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA और उसके कारिंदों से, जिन्होंने सात देशों की लिस्ट में नीचे से सातवीं रैंकिंग हासिल करके अपनी भद्द पिटवाते हुए 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुंह शर्म से झुकवा दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान का भूत वर्तमान और भविष्य कुछ भी सही नहीं है. अब इस रैंकिंग में पाकिस्तान की बेइज्जती की असल वजह क्या है वो भी समझिये. क्यों सातवें नंबर पर होने के बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अवाम भर भर कर कोस रही है. क्यों पाकिस्तानी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट स्टाफ की वजह से शर्मिंदा है. ऐसा इसलिए कि साउथ एशिया में कुछ मिलाकर आठ ही देश हैं. भारत, भूटान, नेपाल, श्री लंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश.

ये भी पढ़ें- ऊंट से आए रोड किनारे खड़ा किया और 200 लोगों को मार दी गोली, कौन है RSF; जिसपर नरसंहार का इल्जाम 

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

उसमें भी अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई एयरलाइन नहीं है. यानी बचे हुए सात देशों में पाकिस्तान का नंबर सातवां है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

PIA

Trending news

बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट