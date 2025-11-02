PIA बेचने की तमाम कोशिशों के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट का क्या करने जा रहा पाकिस्तान? बड़ा खुलासा

Pakistan news: पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य अधर में लटका है. पीआईए खुद तंगहाली के दौर से गुजर रही है. पाकिस्तान की सरकार PIA की नीलामी 50 अरब रुपये में करना चाहती है, लेकिन PIA पर कर्जा ही 750 अरब है. अब कोई बेवकूफ ही होगा जो 800 अरब में इस कबाड़ को खरीदेगा. यूं तो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कोई नया शब्द नहीं है. पाकिस्तान की किस्मत में ही बेइज्जती लिखी है. ताजा खबरों के मुताबिक ब्रिटेन-तुर्की कंसोर्टियम के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, पाकिस्तान अब राजधानी इस्लामाबाद स्थित एयरपोर्ट का संचालन और मैनेजमेंट यूएई की एक कंपनी को सौंपने की योजना बना रहा है.

पीआईए का क्या होगा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में विमानन मामलों के संयुक्त सचिव वसीम तारिक ने गुरुवार को एक संसदीय ब्रीफिंग में बताया कि खाड़ी देश द्वारा इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुल राजस्व में 60% तक हिस्सेदारी की पेशकश के बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि ईआरजी यूके और तुर्की के टर्मिनल यापी ने अपनी बोली में पाकिस्तान को कुल राजस्व का 40% देने की पेशकश की थी.

दक्षिण एशिया में फिसड्डी

दूसरी लेटेस्ट मिसाल दें तो PAK की बेइज्जती की ऐसी खबर बताते हैं जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल ये मसला जुड़ा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA और उसके कारिंदों से, जिन्होंने सात देशों की लिस्ट में नीचे से सातवीं रैंकिंग हासिल करके अपनी भद्द पिटवाते हुए 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुंह शर्म से झुकवा दिया था.

पाकिस्तान का भूत वर्तमान और भविष्य कुछ भी सही नहीं है. अब इस रैंकिंग में पाकिस्तान की बेइज्जती की असल वजह क्या है वो भी समझिये. क्यों सातवें नंबर पर होने के बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अवाम भर भर कर कोस रही है. क्यों पाकिस्तानी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट स्टाफ की वजह से शर्मिंदा है. ऐसा इसलिए कि साउथ एशिया में कुछ मिलाकर आठ ही देश हैं. भारत, भूटान, नेपाल, श्री लंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश.

उसमें भी अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई एयरलाइन नहीं है. यानी बचे हुए सात देशों में पाकिस्तान का नंबर सातवां है.