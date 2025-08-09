पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीलाः भारतीय विमानों के रास्ते रोके तो हो गया 41 करोड़ का नुकसान

'कंगाली में आटा गीला' ये कहावत अपने पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान पर बिलकुल फिट बैठती है. पाकिस्तान भारत के नुकसान के लिए किसी भी तरह से हर वक्त तैयार रहता है, चाहे उसे इसके लिए अपना नुकसान भी क्यों न सहना पड़े. मौजूदा समय पाकिस्तान बहुत ही बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ताजा मामला है पाकिस्तान का भारतीय विमानों को हवाई रास्ता नहीं देना. पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपने क्षेत्र से होकर जाने वाले विमानों का रास्ता बंद कर दिया. ऐसे में भारत को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जून के बीच 41 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ गया.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने नेशनल असेंबली में बताया कि भारतीय विमानों के हवाई क्षेत्र रोके जाने की वजह से पाकिस्तान को ये भारी नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि यह घाटा तो महज 24 अप्रैल से 30 जून के बीच का ही है. इसका मतलब अगर हम आज तक की बात करें तो पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण को इस आंकड़े से भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है. पाकिस्तान को यह नुकसान अभी भी जारी है क्योंकि उसने अभी भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को अभी भी नहीं खोला है.

सिंधु जल समझौते के विरोध में लिया फैसला

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों का रास्ता अपने हवाई क्षेत्र में तब बंद कर दिया था जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद कड़ा फैसला लेते हुए 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. पाकिस्तान ने भारत के इस कदम के जवाब में ये फैसला लिया था. पाकिस्तान ने इंडियन रजिस्टर्ड विमानों या इंडियन एयरलाइंस द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमानों का अपने हवाई क्षेत्र से रास्ता देने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान के इस फैसले से प्रतिदिन भारत की 100 से 150 उड़ानों पर फर्क पड़ा. इस वजह से पाक के हवाई यातायात में लगभग 20 फीसदी की कमई आई थी.

राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से बड़ी कोई कीमत नहीं

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आगे बताया कि पाकिस्तान के इस प्रतिबंध से उनके ही देश को आर्थिक नुकसान हुआ. उन्होंने बताया कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया. उन्होंने ये भी कहा कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की हो तब कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती है. यह पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान भारत के हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित किया हो. इसके पहले साल 2019 में भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को अपने हवाई क्षेत्रों से गुजरने पर प्रतिबंधित किया था, तब पाकिस्तान को 7.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था.

भारतीय विमानों से पाकिस्तान कैसे कमाता था पैसे?

अब हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पाकिस्तान भारतीय विमानों से कैसे पैसे कमाता था? तो चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की कमाई का मुख्य जरिया ही उनके हवाई क्षेत्र के उपयोग से हो रही है. जब कोई विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरता है तो उन्हें इसके लिए रेंट देना पड़ता है. इस रेंट को ओवरफ्लाइंग चार्ज या नेविगेशन फीस कहते हैं.

प्रत्येक विमान से कितनी फीस लेता है पाकिस्तान

पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी विमानों के प्रकार उनकी यात्रा की दूरी और हवाई क्षेत्र के उपयोग के आधार पर ये फीस तय करती है कि किसे कितना शुल्क देना होगा. पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इस शुल्क को वसूलता है जो कि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा है.पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को जब भारतीय विमानों पर प्रतिबंध लगाया था तब रोजाना भारत के 100 से 150 विमान पाकिस्तान के उस हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हुए उड़ान भरते थे. अब पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ये शुल्क मिलना बंद हो गया और इससे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को 41 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

कब तक बंद रहेगा पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र?

चूंकि पाकिस्तान के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारतीय विमानों को लंबे रास्तों से यात्रा करनी पड़ी और भारत ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं किया. पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके अलावा हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवाओं जैसे पार्किंग फीस, लैंडिंग फीस सहित कई अन्य सुविधाओं से भी कमाई होती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये भारी नुकसान उठाना पड़ा. फिलहाल अभी भी भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा. कम से कम अगस्त महीने के अंत तक तो बंद रहेगा ही. इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों को अपने हवाई क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर रखा है.

