उम्मीद थी काबा के इमाम की लेकिन करवा दिया अंडर 19 क्रिकेट टीम का स्वागत, PAK एयरपोर्ट का गजब मामला, गुस्से से उबले छात्र

Pakistan News In Hindi: पाकिस्तान में एक मजेदार वाकया देखने को मिला है. यहां पर एक मदरसे के शिक्षकों और छात्रों को यह कहकर एयरपोर्ट भेजा गया कि मक्का की महान मस्जिद माने जाने वाले मस्जिद अल-हरम के इमाम पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं. इस खबर की जानकारी मिलते ही मदरसे के छात्र समेत शिक्षक तुरंत इस्लामाबाद पहुंचे, हालांकि यहां पहुंचते ही उनके हाथों मायूसी लगी क्योंकि वहां उन्हें इमाम के बदले पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम मिली.

इमाम के नाम पर क्रिकेट टीम का स्वागत करने भेजा

पाकिस्तानी मदरसे के शिक्षक-छात्र शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस से जुड़े एक धार्मिक पल की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम को देखते ही उनमें गुस्से का उबाल आने लगा. बताया जा रहा है कि मदरसे के शिक्षकों और छात्रों के समूहों को रविवार 21 दिसंबर 2025 को यह कहकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट ले जाया गया कि वे इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान के इमाम से मिलने जा रहे हैं. वे पाकिस्तान आए हुए हैं, हालांकि वहां पहुंचते ही उन्हें पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के वेलकम के लिए आयोजित स्वागत समारोह का हिस्सा बना दिया.

गुस्साए मदरसे के छात्र

एयरपोर्ट से आए वीडियो में काफी छात्र परेशान नजर आ रहा है. वे सवाल कर रहे थे कि आखिर उन्हें वहां क्यों बुलाया गया. गुस्साए मदरसे के एक छात्र ने कहा कि उन्हें गुमराह किया गया है. छात्र ने कहा,' हमें झूठे बहाने से यहाँ लाया गया था. कराची कंपनी के SHO ने हमें बताया कि काबा के इमाम आ रहे हैं और हमें वहां जाकर भाषण देना है. हमें यहां लाने का यही कारण बताया. हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट टीम आ रही है.' छात्र ने कहा कि इस स्थिति के कारण उनकी दैनिक धार्मिक जिम्मेदारियां बाधित हो गई हैं.

नागरिकों को किया गुमराह

मदरसे के छात्र ने कहा,' हमारा समय व्यर्थ गया है. हमें सुबह की नमाज पढ़ानी है. सभी छात्रों को गुमराह करके यहां लाया गया है. यहां मौजूद किसी को भी नहीं पता कि उन्हें क्यों लाया गया है.' एक अन्य छात्र ने कहा,'अगर अल्लाह ने किसी को सम्मान नहीं दिया है तो हम उन्हें सम्मान नहीं दे सकते. क्रिकेट टीम हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन हमें झूठे बहाने से यहां नहीं लाया जाना चाहिए था.' पाकिस्तान की इस घटना के वहां के नागरिकों में क्रिकेट के प्रति बढ़ती उदासीनता को दर्शाया है. ICC टूर्नामेंट, बायलेट्रल सीरीज और हाई प्रेशर वाले मैचों में भारत के खिलाफ सालों की हार ने क्रिकेट के प्रति वहां की जनता का उत्साह काफी कम कर दिया है.