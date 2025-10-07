पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर 7वीं बार हमला, पटरी से उतरे 6 डिब्बे, BRG बोला- हमने किया अटैक

Jaffar Express Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कई लोग घायल हो गए. क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को मंगलवार को पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट इलाके में निशाना बनाया गया. यह इस साल मार्च से इस ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया नया हमला है. बताया जा रहा है कि यह विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के कारण हुआ जिससे क्वेटा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए.

बता दें, बलूच विद्रोही समूह, बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान यात्रा कर रहे थे. बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें यात्रा कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, विस्फोट के कारण कई सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए. बयान में कहा गया है कि बीआरजी इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान की आजादी तक इस तरह के अभियान जारी रहेंगे.

कई बार जाफर एक्सप्रेस पर हो चुका है हमला

जानकारी के अनुसार, बचाव दल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान जारी है. बता दें, क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में कई बार निशाना बनाया गया है. 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जाते समय बोलन इलाके में जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया गया था जिसमें 21 यात्रियों और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी. सुरक्षा बलों ने एक लक्षित अभियान में ट्रेन पर हमला करने वाले 33 आतंकवादियों को मार गिराया था. 24 सितंबर को बलूचिस्तान के मस्तुंग के स्पिजेंड क्षेत्र में इसी ट्रेन पर हुए बम विस्फोट में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम एक 12 लोग घायल हो गए थे. 10 अगस्त को मस्तुंग जिले में पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बों के पटरी से उतर जाने से 4 लोग घायल हो गए थे.