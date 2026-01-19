1500 दुकानें राख, कराची में आग का तांडव… 9 मौतें, 50 लापता; लपटें थामने के लिए पाक आर्मी ने ली एंट्री

Gul plaza fire update: कराची के एम.ए. जिन्ना रोड पर स्थित गुल प्लाजा माल में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को हिला दिया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया है. प्रशासन को आशंका है कि अब भी कई लोग जली हुई इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं. आग के बाद इमारत का ढांचा काफी कमजोर हो गया है. इसी वजह से राहत और बचाव कार्य बहुत सावधानी से किया जा रहा है. सेना के साथ सिविल प्रशासन, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं.

पाकिस्तान आर्मी के साथ फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन को भी तैनात किया गया है. भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. सेना की इंजीनियरिंग यूनिट इमारत की मजबूती की जांच कर रही है. ताकि रेस्क्यू टीमों को सुरक्षित अंदर भेजा जा सके. प्रशासन ने बताया कि पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122 और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. सभी का मकसद फंसे लोगों को जल्द बाहर निकालना है.

9 लोगों की मौत, 50 लापता

इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही 50 लोग अभी लापता हैं. इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक फायरफाइटर की भी जान चली गई. मरने वालों में आमिर उम्र 30 साल, फराज उम्र 55 साल और आसिफ उम्र 40 साल शामिल हैं. बाकी मृतकों की पहचान की जा रही है. आग शनिवार रात करीब 10 बजे दुकानों में लगी थी. बाद में इसे थर्ड डिग्री फायर घोषित किया गया था.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग प्लाजा की मेजेनाइन फ्लोर से शुरू हुई. इसके बाद आग तेजी से ग्राउंड और पहली मंजिल तक फैल गई. गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर, मेजेनाइन और दो और मंजिलें हैं. आग से करीब 1500 दुकानें प्रभावित हुई हैं. पूरा बाजार लगभग 1.75 एकड़ में फैला हुआ है. फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक साथ कई हिस्सों में आग भड़क उठी. यह स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी.

प्रशासन के खिलाफ दुकानादारों ने किया प्रदर्शन

आग लगने की सूचना रात 10 बजकर 26 मिनट पर मिली थी. कुछ ही मिनटों में फायर फाइटर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी. शहर के सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया. हालांकि तंग रास्तों और भारी भीड़ की वजह से राहत कार्य में परेशानी आई. पानी की सप्लाई पर्याप्त थी. इस बीच दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने मेयर के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई. मेयर मुरतजा वहाब ने मौके पर अधिकारियों को फटकार लगाई है. आग लगने की वजह की जांच जारी है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट या बिजली के तेज झटके की आशंका जताई जा रही है.

