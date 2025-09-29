Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

24 घंटे में डूब जाएगी कराची? कैसी होगी हलात, मौसम विभाग ने जारी की डरावनी चेतावनी

Pakistan news: पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बताया है कि 26 जून से भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बीच पूरे पाकिस्तान में कम से कम 1,006 लोग मारे गए हैं और 30.2 लाख लोगों को बचाया गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:48 AM IST
24 घंटे में डूब जाएगी कराची? कैसी होगी हलात, मौसम विभाग ने जारी की डरावनी चेतावनी

Karachi rain Alert: पाकिस्तान के मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने 30 सितंबर को कराची के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि शहर में तापमान सोमवार तक बढ़कर 38°C तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है. पोर्ट सिटी और पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी बीते कुछ सालों में बाढ़ के चलते टापू नजर आती है. इस साल भी लाखों लोग भारी बारिश से परेशान हुई. पीएमडी ने कहा है कि थारपारकर, उमरकोट, बदीन, सुजावल, थट्टा, टांडो मोहम्मद खान और हैदराबाद सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है.

यहां जा रहे हैं तो संभलकर!

मौसम विभाग के हवाले से जियो न्यूज़ ने भी लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है. पीएमडी ने बताया कि 29 और 30 सितंबर के बीच जमशोरो, मटियारी, मीरपुरखास और संघर में हल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, कराची का मौसम गर्म रहने की उम्मीद है, रविवार को तापमान 36°C के आसपास रहने का अनुमान है, जो सोमवार को बढ़कर 38°C तक पहुंच सकता है. इससे पहले, 16 सितंबर की सुबह शहर में बारिश हुई थी. चुंदरीगर रोड, सदर, गार्डन और आसपास के इलाकों में सुबह की सैर के दौरान हल्की बारिश हुई. पीएमडी के अनुसार, अरब सागर से आ रही नम हवाओं और समुद्री बादलों के कारण बारिश हुई.

जब डूबने लगी थी कराची!

शहर के लोग अभी पिछले महीने 8 से 10 सितंबर तक हुई भारी बारिश का मंजर भूले नहीं है. उस दौरान भारी बारिश से शहर के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए थे. नदियां उफान पर आने से हजारों लोग विस्थापित हो गए थे. लयारी और मालिर नदियाँ, कई छोटी धाराओं के साथ, पिछली बारिश के दौरान उफान पर थीं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और आपातकालीन बचाव अभियान शुरू करना पड़ा. कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में, पानी घरों में घुस गया, जिससे परिवारों को अन्यत्र शरण लेनी पड़ी थी. शहर में उफनती गडप नदी में डूबने से कई लोगों की मौत की भी खबर है.

एक हजार से ज्यादा की मौत

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बताया है कि 26 जून से भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बीच पूरे पाकिस्तान में कम से कम 1,006 लोग मारे गए हैं और 30.2 लाख लोगों को बचाया गया है. एनडीएमए ने कहा कि देश भर में कुल 5,768 बचाव अभियान चलाए गए, जिसके दौरान 2,73,524 राहत सामग्री वितरित की गई. एनडीएमए, प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए), पाकिस्तान सेना और अन्य आपातकालीन सेवाओं के समन्वित प्रयासों से स्थापित 741 शिविरों में 662,098 व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

weather update

