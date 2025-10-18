खून-खराबे से दहला बलूचिस्तान, पाक आर्मी ने जेहरी पर की बड़ी एयरस्ट्राइक, लोग चिल्लाए हाय-हाय

Pakistan Military Attack On Balochistan: पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के जेहरी तहसील में पिछले एक महीने से सैन्य अभियान जारी है. इसके चलते वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है की पाकिस्तानी सेना ने टैंकों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर गनशिप और तोपों के जरिए अंधाधुंध हमले किए हैं, जिनमें अब तक दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

हेलीकॉप्टर से की बमबारी

बलूचिस्तान में बीते 5 अक्टूबर 2025 को यहां मोल्ला क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार से लौट रहे परिवारों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई. इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे. घटना को लेकर मृत बच्चे के एक दुखी पिता ने कहा,' इन मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया था? क्या वे पहाड़ों में छिपे थे?' बता दें कि पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार बलूचिस्तान में हमले किए जाते रहते हैं.

बलूचिस्तान के खिलाफ अभियान

ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (HRCB) के अनुसार यह अभियान इस साल सितंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब बलोच लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच झड़पें हुई थीं. इसके बाद सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, संचार सेवाएं बंद कर दीं और गांवों को पूरी तरह अलग-थलग कर दिया. 15 सितंबर 2025 को एक हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई. इसके बाद 17 सितंबर 2025 को एक ड्रोन हमले में 4 लोगों की जान गई, जिनमें 2 महिलाएं थीं. 1 अक्टूबर 2025 को कपास के खेतों के पास एक और हमले में 4 नागरिक मारे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा

बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने इस कार्रवाई को राजकीय क्रूरता बताया और कर्फ्यू हटाने की मांग की. बलोच यकजैती कमेटी (BYC) ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की. इसके साथ ही बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-आजाद और अन्य राजनीतिक संगठनों ने पाकिस्तान पर बलोच लोगों के खिलाफ व्यवस्थित नरसंहार का आरोप लगाया है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जेहरी की स्थिति बलूचिस्तान में बढ़ते सैन्य दमन और हिंसा का प्रतीक है.

FAQ



जेहरी में सैन्य अभियान कब शुरू हुआ

जेहरी में सैन्य अभियान सितंबर 2025 की शुरुआत में हुआ.

कितने नागरिकों की मौत हुई है?

हमलों में अब तक दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.