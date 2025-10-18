Advertisement
trendingNow12966804
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

खून-खराबे से दहला बलूचिस्तान, पाक आर्मी ने जेहरी पर की बड़ी एयरस्ट्राइक, लोग चिल्लाए हाय-हाय

Pakistan Attack In Zehri: पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के जेहरी में लगातार अपना सैन्य अभियान चलाए हुए है. इसके चलते अबतक कई लोगों की जान जा चुकी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 18, 2025, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खून-खराबे से दहला बलूचिस्तान, पाक आर्मी ने जेहरी पर की बड़ी एयरस्ट्राइक, लोग चिल्लाए हाय-हाय

Pakistan Military Attack On Balochistan: पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के जेहरी तहसील में पिछले एक महीने से सैन्य अभियान जारी है. इसके चलते वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है की पाकिस्तानी सेना ने टैंकों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर गनशिप और तोपों के जरिए अंधाधुंध हमले किए हैं, जिनमें अब तक दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. 

हेलीकॉप्टर से की बमबारी 

बलूचिस्तान में बीते 5 अक्टूबर 2025 को यहां मोल्ला क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार से लौट रहे परिवारों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई. इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे. घटना को लेकर मृत बच्चे के एक दुखी पिता ने कहा,' इन मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया था? क्या वे पहाड़ों में छिपे थे?' बता दें कि पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार बलूचिस्तान में हमले किए जाते रहते हैं. 

बलूचिस्तान के खिलाफ अभियान 

ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (HRCB) के अनुसार यह अभियान इस साल सितंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब बलोच लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच झड़पें हुई थीं. इसके बाद सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, संचार सेवाएं बंद कर दीं और गांवों को पूरी तरह अलग-थलग कर दिया. 15 सितंबर 2025 को एक हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हुई. इसके बाद 17 सितंबर 2025 को एक ड्रोन हमले में 4 लोगों की जान गई, जिनमें 2 महिलाएं थीं. 1 अक्टूबर 2025 को कपास के खेतों के पास एक और हमले में 4 नागरिक मारे गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा 

बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने इस कार्रवाई को राजकीय क्रूरता बताया और कर्फ्यू हटाने की मांग की. बलोच यकजैती कमेटी (BYC) ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की. इसके साथ ही बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-आजाद और अन्य राजनीतिक संगठनों ने पाकिस्तान पर बलोच लोगों के खिलाफ व्यवस्थित नरसंहार का आरोप लगाया है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जेहरी की स्थिति बलूचिस्तान में बढ़ते सैन्य दमन और हिंसा का प्रतीक है. 

FAQ
 

जेहरी में सैन्य अभियान कब शुरू हुआ

जेहरी में सैन्य अभियान सितंबर 2025 की शुरुआत में हुआ. 

कितने नागरिकों की मौत हुई है?

हमलों में अब तक दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया!
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?