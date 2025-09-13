पाकिस्तानी सेना के चल रहे बुरे दिन, फिर हुआ सैन्य काफिले पर हमला, 12 जवानों की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम इलाके में पाकिस्तानी तालिबान ने भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है. न्यूज एजेंसी 'AFP' ने स्थानीय सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि सुबह लगभग 4 बजे के करीब साउथ वजीरीस्तान के फकीर सराय से एक सैन्य काफिला गुजर रहा था कि तभी भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी.

सैनिकों पर हमला

बता दें कि हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान या TTP की ओर से ली गई है. इलाके में तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावर काफिले के हथियार लेकर भाग गए.

खबर अपडेट की जा रही है.