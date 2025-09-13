पाकिस्तानी सेना के चल रहे बुरे दिन, फिर हुआ सैन्य काफिले पर हमला, 12 जवानों की मौत
Advertisement
trendingNow12920345
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तानी सेना के चल रहे बुरे दिन, फिर हुआ सैन्य काफिले पर हमला, 12 जवानों की मौत

Attack On Pakistan Army: पाकिस्तान में एक बार फिर सेना पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 12 सैनिकों की मौत हो गई है. हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान या TTP की ओर से ली गई है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तानी सेना के चल रहे बुरे दिन, फिर हुआ सैन्य काफिले पर हमला, 12 जवानों की मौत

Pakistan News:  पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम इलाके में पाकिस्तानी तालिबान ने भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है. न्यूज एजेंसी 'AFP' ने स्थानीय सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि सुबह लगभग 4 बजे के करीब साउथ वजीरीस्तान के फकीर सराय से एक सैन्य काफिला गुजर रहा था कि तभी भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी. 

सैनिकों पर हमला 
बता दें कि हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान या TTP की ओर से ली गई है. इलाके में तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावर काफिले के हथियार लेकर भाग गए. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी के इंफाल पहुंचते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश , चुराचांदपुर के लिए रवाना
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी के इंफाल पहुंचते ही शुरू हुई मूसलाधार बारिश , चुराचांदपुर के लिए रवाना
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;