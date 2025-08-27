Pakistan News: बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में खूनी खेल! अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही PAK आर्मी, कई लोगों की मौत

Pakistan Military Operation in Khyber Pakhtunkhwa: अभी तक बलूचिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से जूझ रहे थे. अब पठान बहुल खैबर पख्तूनख्वा भी उसकी हिट लिस्ट में शामिल हो गया है. कथित तौर पर TTP से मुकाबले के नाम पर पाकिस्तानी सेना अफगान सीमा के पास बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों समेत आम लोग मारे जा रहे हैं. इस बमबारी की वजह से लोगों को मजबूर होकर अपने घर बार छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करना पड़ रहा है.

पाकिस्तानी सेना ने खैबर में मचाया कहर

ग्रीक सिटी टाइम्स में में मंगलवार को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के सैन्य अभियानों ने एक बार फिर पश्तून गाँवों को युद्धक्षेत्र में बदल दिया है. गनशिप हेलीकॉप्टरों और तोपखाने की ओर से भारी बमबारी के कारण बाजौर जिले में हजारों पश्तून निवासियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Pakistan News: क्या PoK को सरेंडर करने वाला है पाकिस्तान? PAK के इस एक्सपर्ट ने सरकार को दी सलाह, क्या मानेंगे मुनीर

स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि अभियान शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर 20,000 से ज़्यादा परिवार (1,00,000 से ज़्यादा लोग) विस्थापित हो गए हैं. इसके साथ ही बाजौर में कड़ा कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे लगभग 4,00,000 लोग संघर्ष क्षेत्रों में फंस गए हैं और कई लोग सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं.

मारे जा रहे आम लोग और बच्चे

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि सेना ने सिर्फ़ 'आतंकवादी ठिकानों' पर सीमित हमले का दावा किया है. हालांकि उसका दावा जमीनी स्तर पर सच साबित होता नजर नहीं आ रहा है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

बाजौर के इनायत किल्ली इलाके में मोर्टार शेल एक घर पर गिरा, जिससे मां और उसके दो छोटे बच्चों की मौत हो गई. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों लोगों ने काले झंडे लेकर धरना दिया. उन्होंने बमबारी में मारे गए परिवार के लिए न्याय की मांग की. यह इस प्रकार की अकेली घटना नहीं है. इस साल की शुरुआत में, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कबायली जिलों में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर से किए हमलों की भयावहता देखी, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए और कई अपंग हो गए.

सेना ने नहीं सुनी बुजुर्गो की बात

रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मार्च में प्रांत के मर्दन जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन हमले में 11 ग्रामीणों की जान चली गई थी, जबकि जून में, दक्षिण वज़ीरिस्तान में इसी तरह के एक ड्रोन हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे. मार्च 2025 से, ऐसे पाकिस्तानी सैन्य हवाई अभियानों के परिणामस्वरूप केपीके में पांच बच्चों सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है.

सूबे में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हमलों को देखते हुए बाजौर में कबायली बुजुर्गों ने जिरगा (परिषदें) बुलाकर सशस्त्र टकराव से बचने के लिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है. हालांकि ​​पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने इन अपीलों को नज़रअंदाज़ कर दिया. समुदाय के नेताओं का कहना है कि उन्होंने उग्रवादियों से बातचीत की और एक संक्षिप्त युद्धविराम पर भी पहुँचे, लेकिन जब बातचीत विफल हो गई, तो सेना ने अचानक हमला फिर से शुरू कर दिया. वहीं खैबर पख्तूनख्वा के सांसदों ने नए सैन्य अभियान की निंदा करते हुए सवाल उठाया कि प्रांतीय अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध इस ऑपरेशन को किसने मंजूरी दी.

मानवाधिकार संस्थाओं ने भी जताई चिंता

इस रिपोर्ट में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की ओर से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार हो रहे ड्रोन हमलों और सैन्य बमबारी के कारण नागरिकों के हताहत होने पर जताई गई गंभीर चिंताओं को भी उजागर किया गया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी प्रांत में नागरिकों पर हमले के लिए पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की तीखी आलोचना की है.

(एजेंसी IANS)