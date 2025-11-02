भारत चाहता है कि पाकिस्तान... ख्वाजा आसिफ ने नई दिल्ली पर फोड़ा अपनी नाकामी का ठीकरा, अफगानिस्तान पर भी लगाया आरोप

Afghanistan-Pakistan Conflict: संघर्षों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब इसका सारा ठीकरा भारत पर फोड़ा है. दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत उनके देश को काबुल और नई दिल्ली के साथ चल रहे तनाव के बीच पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर संघर्ष में उलझाए रखना चाहता है. मुहम्मद आसिफ ने यह बात इस्लामाबाद की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़पों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूर्वी सीमा पर भारत के साथ मई में हुए संघर्ष का जिक्र करने के दौरान कही.

भारत पर लगाया आरोप

बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों में तेजी से आई गिरावट के बाद शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 की सुबह अफगानिस्तान के साथ युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई. वहीं ख्वाजा आसिफ ने बार-बार अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा,' भारत पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर उलझाए रखना चाहता है. पूर्वी और पश्चिमी.' उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली अशरफ गनी के दौर से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है. उन्होंने 'जियो न्यूज' से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सबूत भी पेश कर सकते हैं.

अफगानिस्तान को भारत कंट्रोल कर रहा?

बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में आसिफ ने वापस अपना दावा दोहराया था कि अफगानिस्तान भारत के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है साथ ही उन्होंने दावा किया कि तालिबान लीडरशिप को भारत की ओर से कंट्रोल किया जा रहा है. 'डॉन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा,'काबुल में बैठे लोग कठपुतली का खेल खेल रहे हैं और उन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रही है.' उन्होंने काबुल के साथ हालिया झड़पों के बारे में बोलते हुए चेतावनी दी थी कि भारत सीमा पार गंदा खेल खेल सकता है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामाबाद 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए भी तैयार है.

अफगान-पाकिस्तान संघर्ष

बता दें कि अफगान-पाकिस्तान सीमा पर हिंसक झड़पें उस समय हुई थीं जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर थे. संघर्ष को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा,' राजनेता, प्रतिष्ठान और देश सभी इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान मुद्दे का तत्काल समाधान बेहद जरूरी है और वह यह है कि अफगान धरती से आतंकवाद को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए.' आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ युद्धविराम की जल्द ही आशा व्यक्त की है.

