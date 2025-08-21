'14 तारीख' को समुद्र में नहीं जाता बारिश का पानी...सैलाब के बीच पाकिस्तानी मंत्री बोले- मैं सुपरमैन नहीं हूं

Saeed Ghani Statement on Rainwater: पाकिस्तान में कुदरत का कहर जारी है. बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने जीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. आलम यह है कि लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं.
Pakistan Floods: पाकिस्तान इस वक्त कुदरत के भीषण कहर का सामना कर रहा है. बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं. गांव से लेकर शहर तक जीवन पूरी तरह से अस्त -व्यस्त हो चुका है. लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं. जगह पानी जमा होने से यातायात ठप हो गया है और नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच, सिंध के स्थानीय निकाय मंत्री सईद गनी का बयान चर्चा का विषय बन गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सईद गनी पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर चांद की चौदहवीं तारीख है, तो बारिश का सारा पानी समुद्र में नहीं जा सकता. मंत्री ने कराची की सड़कों पर पानी जमा होने के संबंध में बयान देते हुए साफ कहा, 'अगर चांद की चौदहवीं तारीख है और आप तवक्को करेंगे की बारिश का सारा पानी समुद्र चला जाएगा, तो वो नहीं होगा. जब बारिश होगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं जो नीचे आकर इस पानी को रोक दूं.'
بارشوں میں کراچی ڈوبنے کی وجہ نہ نالے، نہ کرپشن، نہ لوٹ مار…
بقول سعید غنی چاند کی تاریخیں ہیں ۔
اگر کل کو ان کی کرپشن لوٹ مار سے سندھ تباہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی کہے گی:
“یہ سب مشتری اور زحل کے ملاپ کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ pic.twitter.com/ZzfofUMmfF
मंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स इस बयान पर मंत्री की आलोचन कर रहे हैं. हालांकि, सईद गनी ने आगे कहा कि कराची का ज्यादातर बारिश का पानी आखिरकार समुद्र में चला जाता है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके. इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि ज्वार-भाटे (टाइड) की वजह से चांद की कुछ तारीखों में समुद्र का स्तर ऊंचा होता है, जिसकी वजह से पानी तुरंत नहीं उतरता.
वहीं, लोगों का कहना है कि यह वक्त सरकार के ठोस कदम उठाने का है, क्योंकि कराची समेत कई शहरों में हर साल बरसात के मौसम में यही हालात देखने को मिलते हैं. नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और इमरजेसी इंतजामों की कमी से हालात बिगड़ जाते हैं. कुल मिलाकर, पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के हालात ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और सईद गनी के बयान ने इस पर बहस छेड़ दी है कि आखिर सरकार कितनी तैयार है?