Advertisement
trendingNow13019516
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

AI का कमाल, 17 साल बाद खोज निकाली लापता महिला; 10 साल की उम्र में हो गई थी गुम

Pakistan: पाकिस्तान में 17 साल से लापता महिला किरण को उसके परिवार से मिलाने में AI ने अहम भूमिका निभाई है. किरण 2008 में इस्लामाबाद में आइसक्रीम खरीदने निकली थीं और रास्ता भटक गई थीं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI
AI

Pakistan Missing Girl Case: पाकिस्तान में 17 साल से लापता महिला किरण को उसके परिवार से मिलाने में AI ने अहम भूमिका निभाई है. जानकारी के अनुसार, 2008 में इस्लामाबाद में आइसक्रीम खरीदने निकली 10 वर्षीय किरण रास्ता भटक गई थीं और वापस घर नहीं पहुंच सकीं. रोती हुई किरण को एक महिला एधी सेंटर लेकर गई, क्योंकि वह अपना पता भी याद नहीं कर पा रही थीं. कुछ दिनों बाद उन्हें कराची स्थित एधी फाउंडेशन के आश्रय गृह भेज दिया गया, जहां महिला ने अपना बचपन बिताया.

डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से महिला को मिली 

एधी फाउंडेशन और इस्लामाबाद पुलिस की वर्षों की कोशिशों के बावजूद किरण के माता-पिता का पता नहीं चल पाया. इस साल फाउंडेशन ने पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नबील अहमद से मदद मांगी. उनकी तस्वीरें और बचपन की जानकारी के आधार पर अहमद ने चेहरे की पहचान करने के लिए AI तकनीक का उपयोग किया और इस्लामाबाद की एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट को किरण से मैच कर लिया. डिजिटल ट्रैकिंग से उनके परिवार तक पहुंच संभव हो सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे ही यह खबर मिली, पेशे से दर्जी पिता अब्दुल मजीद कराची पहुंच गए. उन्होंने वर्षों की तलाश और टूटती उम्मीदों का जिक्र करते हुए कहा कि खबर सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. किरण ने परिवार से मिलने की खुशी जताई और एधी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि आश्रय गृह छोड़ने का दुख है क्योंकि बिलकिस एधी ने उनका बेहद खयाल रखा. किरण एधी आश्रय गृह की पांचवीं लड़की हैं, जिसे AI तकनीक पुलिस और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के सहयोग से परिवार से मिलाया गया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?