AI का कमाल, 17 साल बाद खोज निकाली लापता महिला; 10 साल की उम्र में हो गई थी गुम

Pakistan: पाकिस्तान में 17 साल से लापता महिला किरण को उसके परिवार से मिलाने में AI ने अहम भूमिका निभाई है. किरण 2008 में इस्लामाबाद में आइसक्रीम खरीदने निकली थीं और रास्ता भटक गई थीं.
Trending Photos
Pakistan Missing Girl Case: पाकिस्तान में 17 साल से लापता महिला किरण को उसके परिवार से मिलाने में AI ने अहम भूमिका निभाई है. जानकारी के अनुसार, 2008 में इस्लामाबाद में आइसक्रीम खरीदने निकली 10 वर्षीय किरण रास्ता भटक गई थीं और वापस घर नहीं पहुंच सकीं. रोती हुई किरण को एक महिला एधी सेंटर लेकर गई, क्योंकि वह अपना पता भी याद नहीं कर पा रही थीं. कुछ दिनों बाद उन्हें कराची स्थित एधी फाउंडेशन के आश्रय गृह भेज दिया गया, जहां महिला ने अपना बचपन बिताया.
डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से महिला को मिली
एधी फाउंडेशन और इस्लामाबाद पुलिस की वर्षों की कोशिशों के बावजूद किरण के माता-पिता का पता नहीं चल पाया. इस साल फाउंडेशन ने पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नबील अहमद से मदद मांगी. उनकी तस्वीरें और बचपन की जानकारी के आधार पर अहमद ने चेहरे की पहचान करने के लिए AI तकनीक का उपयोग किया और इस्लामाबाद की एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट को किरण से मैच कर लिया. डिजिटल ट्रैकिंग से उनके परिवार तक पहुंच संभव हो सकी.
जैसे ही यह खबर मिली, पेशे से दर्जी पिता अब्दुल मजीद कराची पहुंच गए. उन्होंने वर्षों की तलाश और टूटती उम्मीदों का जिक्र करते हुए कहा कि खबर सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. किरण ने परिवार से मिलने की खुशी जताई और एधी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि आश्रय गृह छोड़ने का दुख है क्योंकि बिलकिस एधी ने उनका बेहद खयाल रखा. किरण एधी आश्रय गृह की पांचवीं लड़की हैं, जिसे AI तकनीक पुलिस और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के सहयोग से परिवार से मिलाया गया है.