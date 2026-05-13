पाकिस्तान विधानसभा में 'धुरंधर' की एंट्री, विधायक का दावा- भारतीय एजेंसियों के लिए काम कर रहे हमारे MLA

Pakistan News: पाकिस्तान आए दिन अपनी कुछ न कुछ हरकत की वजह से सुर्खियों में रहता है. वहीं अब इस सर्कस में एक और खेल देखने को मिला है. बता दें कि यहां के खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ने भरी सभा में खुलेआम कई सदस्यों पर भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के लिए काम करने का आरोप लगाया है. इसको लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा, जिसको लेकर काफी विवाद बना हुआ है.

सांसदों पर लगाया आरोप

संसद में विवाद तब शुरू हुआ, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (PML-N) की सदस्य सोबिया शाहिद ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रतिद्वंद्वी सांसदों पर तीखा हमला किया. उन्होंने विधानसभा सदस्यों के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान की संस्थाओं और सशस्त्र बलों के साथ खड़े होने के बदले भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने बेहद आक्रामक तरीके से बोलते हुए कहा,' संसद के अधिकतर सदस्य भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के लिए काम कर रहे हैं.' उनके इस बयान के बाद सदन में काफी हंगामा हुआ और टकराव बढ़ने पर स्पीकर ने उनके भाषण के कुछ हिस्सों को ऑफीशियल रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया. यहां तक की उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया.

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पाकिस्तान में हंगामा

पाकिस्तान की विधानसभा में हुई इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जिसे कई यूजर्स पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बढ़ती दुश्मनी का एक और उदाहरण बता रहे हैं खासकर PML-N और PTI समर्थित सांसदों के बीच.

India's Intelligence agency R&AW making it to the assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. A female member of the assembly- Tubah Shahid alleges that most of the assembly members are working with an agenda of R&AW. pic.twitter.com/ElQeQDKUSa — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) May 12, 2026

सोबिया शाहिद विधानसभा में कई बार अपने भाषणों में पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के प्रति मजबूत समर्थन और विपक्षी दलों की आलोचना कर चुकी हैं. उनकी यह नई टिप्पणी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हिंसा को लेकर आई है.

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पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल

बता दें कि पाकिस्तान में अस्थिरता के दौर में भारत की खुफिया एजेंसी RAW का जिक्र बार-बार सामने आता रहा है. राजनीतिक तनाव बढ़ने पर अक्सर कई आलोचक अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बाहरी हितों की सेवा करने का आरोप लगाते हैं. हाल ही में हुई यह घटना दिखाती है कि भले ही पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है, लेकिन इस तरह की साजिश भरी कहानियां अभी भी वहां के कुछ हिस्सों पर हावी हैं.