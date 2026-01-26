मौत का ठिकाना बना PAK का बलूचिस्तान, 1 साल में 1,200 से ज्यादा किडनैप; सामने आई खौफनाक रिपोर्ट

Balochistan Violence: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अक्सर लोगों को जबरदस्ती अगवा कर लिया जाता है. पिछले साल यह घटना काफी बड़े स्तर पर देखी गई. हाल ही में ह्यूमन राइट ग्रुप बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने बताया कि साल 2025 में 1,200 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती गायब किया गया और लगभग 200 एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याएं दर्ज की गईं. इससे पहले भी कई मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान की स्थिति पर सवाल उठाए हैं.

बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोग

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक BYV के प्रतिनिधियों ने बताया कि साल 2025 में रिपोर्ट किए गए जबरन गायब किए जाने और अतिरिक्त न्यायेतर हत्या के मामले केवल कुछ ही आंकड़ें हैं, हालांकि ये आंकड़े भी बलूचिस्तान में तेजी से बिगड़ रही मानवाधिकार की स्थिति को बताने में काफी थे. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में जबरन गायब होने के 1,223 मामले रिपोर्ट किए गए. इनमें से 348 लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि 832 अभी भी लापता हैं. इन लापता लोगों में 75 नाबालिग और 18 महिलाएं शामिल हैं.

अबतक कितने लोगों को किया गायब

केच जिले में 339 संख्या के साथ जबरन गायब करने के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए. BYC ने आरोप लगाया कि साल 2025 में 188 एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 75 लोगों को राज्य की लंबे समय से चली आ रही किल एंड डंप नीति के तहत मार दिया गया. इसमें मकरान डिवीजन और अवारन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे. रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन किए गए और खुजदार के जेहरी में किए गए हवाई हमलों में 200 लोग मारे गए. 'द बलूचिस्तान पोस्ट' नेBYC के हवाले से बताया कि साल 2025 में लोगों को जबरदस्ती गायब करने के खिलाफ 122 से ज्यादा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए. मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया कि कानून लागू करने वाले लोगों ने कम से कम 39 प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती तितर-बितर कर दिया, जबकि 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कई दूसरे घायल हो गए.

पाकिस्तानी सेना पर आरोप

इसने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में कानूनी सिस्टम का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सिविल सोसायटी के खिलाफ हथियार की तरह किया जा रहा है. केंद्रीय आयोजक महरंग बलूच समेत BYC के 5 नेता अभी जेल में हैं, जबकि दूसरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है. पिछले हफ्ते एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने प्रांत में आम लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक नाबालिग को कथित तौर पर जबरदस्ती गायब करने की निंदा की. पांक बलूच नेशनल मूवमेंट के ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट ने बताया कि 13 जनवरी 2026 की रात को पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने प्रांत के केच जिले के बुलेदा तहसील के रहने वाले लाल जान के घर पर छापा मारा और उनके नाबालिग बेटे, तालिब हुसैन को जबरदस्ती हिरासत में ले लिया. ( इनपुट- IANS)