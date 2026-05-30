सुंदर या बदसूरत...कंगाल पाकिस्तान में कितने बीच हैं? क्या कोई भी जा सकता है देखने

Pakistan Most Beautiful Beaches: पाकिस्तान में कई एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच मौजूद हैं, जहां हमेशा पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ रहती है. इन समुद्र तटों का साफ पानी और यहां की नेचुरल ब्यूटी इसे लोगों के बीच आकर्षक बनाती है.
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Pakistan Most Famous Beaches: आतंकवाद के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध पाकिस्तान के पास खूबसूरत पहाड़ और समुद्री तट भी मौजूद हैं, जो वहां की कुछ जगहों की खूबसूरती को काफी बढ़ाती हैं. ये समुद्री तट अपने साफ नीले पानी, शांत वातावरण और सफेद रेत के लिए काफी मशहूर हैं. यहां आए दिन लोग प्राकृतिक नजारों का मजा लेने आते हैं. चलिए जानते हैं पाकिस्तान के उन फेमस और खूबसूरत समुद्र तटों के बारे में, जिन्हें देखना किसी सुनहरे सपने जैसा लगता है.
कुंड मलीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर मकरान कोस्टल हाईवे पर स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत बीच है. यह समुद्र तक कराची से तकरीबन 237-250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. कुंड मलीर बीच अपने साफ नीले पानी, सुनहरे रेतीले तट और खूबसूरत चट्टानों के लिए लोगों के बीच काफी फेमस है.
पाकिस्तान का फ्रेंच बीच कराची से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह एक शांत और पथरीला समुद्र तट है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है. फ्रेंच बीच आमतौर पर सेलिब्रिटीज और फैमिली पिकनिक डेस्टिनेशन के लिए काफी फेमस है. स्थानीय लोग इस बीच को हाजी इस्मिल गोठ या 'हाजी अब्दुल्ला गोठ के नाम से जानते हैं.
बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में अरब सागर के किनारे स्थित ग्वादर बीच अपने सफेद रेत और नीले पानी के लिए बेहद मशहूर है. यह समुद्रतट अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है. इसके अलावा ग्वादर बीच के पास बनीं चट्टानी पहाड़ियां यहां की खूबसूरती में और चार चांद लगाती हैं. बता दें कि ग्वादर एक समय पर ओमान सल्तनत का हिस्सा था. बाद में 1958 में इसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया.
पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित क्लिफटन बीच वहां का सबसे व्यस्त और फेमस समुद्र तट माना जाता है. यह बीच रोजाना शाम के वक्त पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा रहता है.
इस बीच में स्ट्रीट फूड, बग्घी राइड और ऊंट की सवारी का मजा लिया जा सकता है. क्लिफटन बीच चौबीसों घंटे खुला रहता है. फैमिलि पिकनिक के लिए भी यह बीच काफी फेमस है.
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