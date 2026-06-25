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वाटर कूलर से पानी पिया तो काट दिया गला! PAK में ईसाई मजदूर का कत्ल; मुस्लिम साथी ने ही रेता गला

Pakistan Murder: पाकिस्तान में एक मुस्लिम शख्स ने ईसाई समुदाय के एक सहकर्मी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि शख्स ने ईसाई मजदूर को वॉटर कूलर से पानी के लिए मना कर दिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच झड़प हुई.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 25, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:16 PM IST
वाटर कूलर से पानी पिया तो काट दिया गला! PAK में ईसाई मजदूर का कत्ल; मुस्लिम साथी ने ही रेता गला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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