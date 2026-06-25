स्थानीय पादरी और मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम घौरी ने बताया कि 40 वर्षीय सिद्दीक मसीह अपने भाई रफीक मसीह के साथ पंजाब प्रांत के कसूर जिले में अलग-अलग ईंट-भट्टों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे. घौरी के अनुसार, दोनों भाई गोहर चक नंबर-8 गांव में स्थित अयान ईंट-भट्टे पर एक ट्रक में ईंटें लादने गए थे. उन्होंने बताया क‍ि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिद्दीक और अहमद वरयाम नाम के एक मुस्लिम मजदूर के बीच मजदूरी से जुड़े किसी मुद्दे पर बहस हुई थी. अन्य मजदूरों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और दोनों फिर से काम पर लग गए. बाद में अहमद ने सिद्दीक को रोका और कहा कि वह वॉटर कूलर से पानी न पीए, क्योंकि वह ईसाई है.