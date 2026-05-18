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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकहीं पर बच्चों की चीखती आवाजें, कहीं पर आत्माएं! पाकिस्तान की इन जगहों का नहीं सुलझ पाया है रहस्य

कहीं पर बच्चों की चीखती आवाजें, कहीं पर आत्माएं! पाकिस्तान की इन जगहों का नहीं सुलझ पाया है रहस्य

Pakistan Mysterious Places: पाकिस्तान में कई ऐसे रहस्यमयी जगहें हैं, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है. इन जगहों से कहीं से चीखती हुई आवाजें आती हैं तो कहीं पर आत्माएं भटकने का दावा किया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 18, 2026, 01:44 PM IST
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कहीं पर बच्चों की चीखती आवाजें, कहीं पर आत्माएं! पाकिस्तान की इन जगहों का नहीं सुलझ पाया है रहस्य

Pakistan Mysterious Places: दुनियाभर में ऐसी कई जगहें हैं जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है, इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं. पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो डरावने रहस्य के लिए दुनियाभर में फेमस हैं, इन जगहों से कहीं से चीखती हुई आवाजें आती हैं तो कहीं पर आत्माएं भटकने का दावा किया जाता है. आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में.

जिन्नों और राक्षसों का बसेरा

सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्नों के शहर के बारे में, बलूचिस्तान के शहर-ए-रोगन को जिन्नों और राक्षसों का बसेरा माना जाता है. इस शहर को लेकर दावा किया जाता है कि यहां पर राजकुमारी को कैद कर लिया गया था. रानी काफी ज्यादा खूबसूरत थीं, जिसकी दास्तान लोगों को सुनाई जाती हैं. लोगों का ये भी मानना है कि यहां की गुफाओं और पहाड़ों में आज भी ऐसे राक्षस छिपे में जो इंसानों पर हमला करने की ताक में रहते हैं. 

कालाबाग के पास जाने से कतराते हैं लोग

इसके अलावा पंजाब प्रांत के कालाबाग के बांध के पास रात के समय में काफी डरावनी आवाजें आते हैं, कहा जाता है कि यहां पर डरावनी महिला रहती है जिसे स्थानीय लोग चुड़ैल कहते हैं. चर्चा ये भी होती है कि ये महिला राहगीरों को घूरकर देखती है, जिससे लोग यहां जाने से कतराते हैं.

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मोहट्टा पैलेस 

कराची का मोहट्टा पैलेस भी ऐसे ही रहस्यमयी जगहों में से एक है, रात होते ही यहां का मंजर बदल जाता है. इस पैलेस में किसी तरह का कोई भी म्यूजियम नहीं है लेकिन इसके अंदर इंसानों की आवाजें आती हैं, यहां पर अंदर महफिलें सजती हैं और अचानक बिजली कम और ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से लोग इस पैलेस से गुजरने डरते हैं.

लोगों को होती है बेचैनी

माकली हिल के पास बने कब्रिस्तानों में आज भी लाखों की तादाद में कब्रें मौजूद हैं, इसकी गणना दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में की जाती हैं. 13 वीं शताब्दी से इस डरावनी जगह की चर्चा हो रही है, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर कदम रखने के बाद लोगों को बेचैनी होने लगती है. इन रहस्यमयी जगहों का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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