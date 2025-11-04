PIA पर लगा ताला! इंजीनियरों के 'बगावती' कदम से रुका एयरलाइन ऑपरेशन, यात्री हुए परेशान

Pakistan Airline: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) फिर संकट का सामना कर रहा है. बताया जा रहा है कि विमान इंजीनियरों ने फ्लाइट्स को उड़ने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. इसके चलते एयरलाइन की देशभर में उड़ानें पूरी तरह ठप हो गई हैं. सोमवार रात 8 बजे के बाद तय सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों यात्री फंस गए.

इंजीनियरों की यूनियन (SAEP) का कहना है कि जब तक उनकी शिकायतों पर एयरलाइन के सीईओ खुद कोई भरोसेमंद समाधान नहीं देते, तब तक कोई सदस्य काम पर नहीं लौटेगा. बताया जा रहा है कि अब तक कम से कम 12 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें उमरा जायरीन को ले जाने वाली फ्लाइट्स भी शामिल हैं.

बड़ी तादाद में फ्लाइट्स के कैंसिल होने से देश और विदेश, दोनों सेक्टरों में ऑपरेशन्स रुकने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं. एयरलाइन मैनेजमेंट अन्य कंपनियों से इंजीनियरिंग सहायता लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि उड़ानें फिर शुरू की जा सकें. हालांकि अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है कि PIA की सेवाएं कब सामान्य होंगी.

क्या है PIA इंजीनियरों की शिकायतें?

यूनियन ने कहा,'हम प्रबंधन के आदेशों का पालन करके यात्रियों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते.' क्योंकि उन्हें जरूरी पुर्जों की कमी के बावजूद उड़ानें क्लियर करने का दबाव. इसके अलावा लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने के चलते भी उनमें गुस्सा है.

क्या बोले PIA के CEO?

PIA के सीईओ ने इस हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया है और कहा है कि यह पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज एक्ट 1952 का उल्लंघन है. उनका आरोप है कि यह प्रदर्शन एयरलाइन के चल रहे निजीकरण (Privatization) की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है.

कर्ज के चलते बिक रही है PIA

बता दें कि PIA लंबे समय से कर्ज में डूबी हुई है. सरकार इसे बेचकर पैसे जुटाना और सरकारी कंपनियों में सुधार करना चाहती है. अरब न्यूज ने पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन चीफ मुहम्मद अली से बताया कि सरकार साल के आखिर तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की बिक्री पूरी करना चाहती है. यह कदम IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम के तहत चल रहे बड़े निजीकरण अभियान का हिस्सा है.

कितनी लगी थी PIA की कीमत?

अरब ने न्यूज ने आगे बताया कि पिछले साल एक सौदा इसलिए रुक गया था क्योंकि एक खरीदार ने 60% हिस्सेदारी के लिए सिर्फ 3.6 करोड़ डॉलर की पेशकश की थी, जबकि सरकार करीब 30.3 करोड़ डॉलर चाहती थी. सरकार अभी-भी नए खरीदार की तलाश कर रही है जो अच्छी कीमत अदा कर सके. मुहम्मद अली ने कहा,'हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक PIA को निजी क्षेत्र में दे दिया जाए.'