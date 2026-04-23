ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की नेशनल रिफाइनरी पर बड़ा हमला, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा

अमेरिका और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान 'चौधरी' बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका अपना ही देश 'शहबाज-मुनीर सरकार' से संभल नहीं रहा. पिछले एक हफ्ते में कई जगहों पर पाइपलाइन ब्लास्ट हुए हैं. अब एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ समय के लिए अमेरिका-ईरान में सीजफायर बढ़ गया है. पाकिस्तान ट्रंप को बुलाने के लिए उतावला है, लेकिन देश में सुरक्षा के हालात चिंताजनक बने हुए हैं.

ईरान से सटे हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह हमला हुआ है. पाकिस्तान की नेशनल रिफाइनरी की ओर से बताया गया है कि दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान में उसके दारिगवान प्लांट पर अटैक हुआ. अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमलावर कौन थे. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू हो गया है.

पाक की बड़ी तेल रिफाइनरी

पाकिस्तान की नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) का मुख्यालय कराची में है. यह देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है. यह डीजल, गैसोलीन और जेट फ्यूल का उत्पादन करती है. इसी के बलूचिस्तान (दारिगवान) वाली साइट पर हमला हुआ है. शुरुआती रिपोर्टों में हताहतों या नुकसान के बारे में कोई जानकारी पता नहीं चली है. बलूचिस्तान काफी समय से अशांत है. पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस की क्रूरता के खिलाफ काफी समय से यहां विद्रोह की स्थिति है.