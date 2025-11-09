मुनीर-युनूस की बड़ी चाल, भारत के लिए खोद रहे गड्ढा? 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी युद्धपोत

Pakistan Battleship In Bangladesh: पाकिस्तानी नेवी का बैटलशिप बांग्लादेश के मुख्य बंदरगाह चटगांव पहुंचा है. इसका बांग्लादेशी नेवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया.
Pakistan-Bangladesh Relationship: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से उसके पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं. दोनों देशों के नेता और बड़े अधिकारी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं. वहीं अब पाकिस्तानी नेवी का बैटलशिप बांग्लादेश के मुख्य बंदरगाह चटगांव पहुंच चुका है. इसकी जानकारी बांग्लादेशी नेवी की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई है.
बांग्लादेशी नेवी ने पोस्ट में बताया कि पाकिस्तानी नेवी का युद्धपोत PNF सैफ 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट आया है. बांग्लादेशी नेवी ने इस दौरान पाकिस्तानी बैटलशिप का गर्मजोशी से स्वागत किया. बता दें कि पाकिस्तानी नेवी का जहाज कैप्टन शुजात अब्बास राजा की अगुवाई में बांग्लादेश पहुंचा. पाकिस्तानी नेवी का फ्रिगेट PNS सैफ (FFG-253) सद्भावना यात्रा के तहत बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा. पाकिस्तानी नेवी के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ बांग्लादेश-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से बांग्लादेश दौरे पर गए हैं.
माना जा रहा है कि साल 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी जंगी जहाज बांग्लादेश की यात्रा पर निकला है. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब वह बांग्लादेश की मदद से भारत की घेराबंदी करने की साजिश रच रहा है. इससे पहले पाकिस्तानी सेना के दूसरे टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पिछले महीने अक्टूबर में बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे. मिर्जा ने मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख से बातचीत की थी.
बांग्लादेश में अगस्त साल 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना कोस सत्ता छोड़कर भारत आना पड़ा था. देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया घोषित किया गया. इसके बाद से ही पाकिस्तान-बांग्लादेश के संबंधों में तेजी से सुधार देखने को मिला है. दोनों देशों के सीनियर्स लीडर्स कई बार एक-दूसरे से मिल चुके हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते संबंध भारत के लिए चिंता बढ़ा रही है.