पाकिस्तान को तुर्की से मिला PNS खैबर, समुद्र सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा दुश्मन देश

MILGEM class ship: चार जहाजों को बनाने के लिए पाकिस्तान और तुर्की के बीच में साल 2018 के दौरान समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत दो जहाज तुर्की में बनाने थे और दो पाकिस्तान में. अब, PNS खैबर के पाकिस्तान नौसेना में शामिल होने पर तुर्की निर्मित दोनों युद्धपोतों का काम पूरा हो गया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:17 AM IST
Pakistan Navy: रविवार के दिन पाकिस्तान नौसेना को  एक और आधुनिक युद्धपोत मिला है. इस जहाज को PNS खैबर कहा जाता है जो MILGEM लेवल का दूसरा जहाज है और इसको तुर्की में बनाया गया है. जिसका उद्याटन समारोह इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में किया गया है. युद्धपोत के इस उद्याटन कार्यक्रम में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नावीद अशरफ ने शिरकत की है. इसके बारे में पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा ने जानकारी दी है. 

सुरक्षा होगी मजबूत
पाकिस्तानी सेना के अनुसार MILGEM लेवल का जहाज पाकिस्तान नौसेना का सबसे आधुनिक जहाज है. इसमें नई और विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही जहाज के अंदर आधुनिक कमांड सिस्टम, हथियार और सेंसर भी लगे हैं, जो समुद्र में निगरानी और सुरक्षा मजबूत को मजबूत करेंगे. चार जहाजों को बनाने के लिए पाकिस्तान और तुर्की के बीच में साल 2018 के दौरान समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत दो जहाज तुर्की में बनाने थे और दो पाकिस्तान में. अब, PNS खैबर के पाकिस्तान नौसेना में शामिल होने पर तुर्की निर्मित दोनों युद्धपोतों का काम पूरा हो गया है. माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है. 

यह भी पढ़ें: 'उनका एजेंट ल्यारी आता तो जिंदा...', धुरंधर फिल्म में अपने किरदार को लेकर क्या बोले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री?

एयरक्राफ्ट भी दिए 

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अब आयातक के साथ-साथ निर्यातक के तौर पर भी खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की को 52 सुपर मुशशक जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो सौंपे हैं. इसकी डील पाकिस्तान ने तुर्की की वायुसेना के साथ की थी.पाकिस्तान की पीएसी कामरा ने तुर्की वायुसेना के साथ हुई इस डील को पूरा किया है. माना जा रहा है तुर्की को इन विमानों की काफी जरुरत है.कुछ दिन पहले तुर्की ने मानव रहित एयरक्राफ्ट से हवा में विमान पर सटीक निशाना लगाकर रक्षा क्षेत्र में बड़ा कीर्तिमान हासिल किया था. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

Pakistan Turkiye

