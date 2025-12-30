2026 में पाकिस्तान का नया डर, पनडुब्बी से K-4 के टेस्ट से सहमा आसिम मुनीर का एटमी सलाहकार Zahir Kazmi, पाक फौज की उड़ी नींद

Advertisement
समंदर में पनडुब्बी से K-4 मिसाइल के कामयाब परीक्षण से हिंदुस्तान जश्न मना रहा है. दूसरी ओर सीमापार पूरा पाकिस्तान सदमें में है. क्या आम और क्या खास 24 करोड़ पाकिस्तानियों में सबकी नींद उड़ गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:15 PM IST
Asim munir nuclear advisor Brig Zahir Kazmi: समंदर में पनडुब्बी से K-4 मिसाइल के कामयाब परीक्षण का हिंदुस्तान में कई दिनों से जश्न मनाया जा रहा है. दूसरी ओर सीमापार इसी खबर से पूरा पाकिस्तान खौफ और सदमे में है. क्या आम और क्या खास 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है. भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तानी फौज (PAK Army) के आका फील्ड मार्शल मुल्ला आसिम मुनीर के परमाणु सलाहकार ब्रिगेडियर जहीर काजमी भी दहशत में है. बंदे ने खुद अपना डर सोशल मीडिया पर जिन शब्दों में बयान किया है, उसे आप नए साल में पाकिस्तान का नया डर कह सकते हैं.

समंदर में न्यूक्लियर ट्रायड से कांपा पाकिस्तान

पाक फौज के खौफ में होने की वजह सिंपल है. भारतीय फौज की इस महासंहारक क्षमता जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान आता है. पाक फौज के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एटमी सलाहकार ब्रिगेडियर जहीर काजमी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने खौफ को लेकर क्या कहा, आइए बताते हैं. काजमी ने लिखा, 'INS अरिघात से भारत के लेटेस्ट K-4 SLBM मिसाइल टेस्ट जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है, उसका सफल परीक्षण भारत के समंदर आधारित न्यूक्लियर ट्रायड के लिए नया बूस्ट है, जो ग्लोबल स्थिरता के लिए एक खतरे की घंटी है'.

मुनीर के एटमी सलाहकार की कांपी जुबान!

ब्रिगेडियर काजमी ने आगे लिखा, 'जैसा मैंने अपने @CISS_Islamabad इनसाइट पेपर में विस्तार से बताया है, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्षेत्रीय जरूरतों से कहीं ज़्यादा बड़ा है.  करीब 150 वॉरहेड, 138-213 और वॉरहेड के लिए फिसाइल स्टॉक, अग्नि-V ICBM (7,000+km), आने वाली अग्नि-VI. ये जमावड़ा हिंद महासागर क्षेत्र में हथियारों की होड़ का खतरा पैदा करता है.'

K-4 की ताकत जानिए

भारत ने अभी करीब चार दिन पहले बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था. K-4 मिसाइल लगभग 12 मीटर लंबी और 17 टन वजनी है. ये अपने साथ 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है. K-4 मिसाइल, जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि-सीरीज पर आधारित एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है. इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया है. लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर बढ़कर भेद देती है. इसे अरिहंत-क्लास की पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है.

मुनीर के सलाहकार के दहशत में होने की वजह ‘डिटेरेंस’

K-4 को भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है. इससे भारत की ‘डिटेरेंस’ क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि किसी भी हमले का जवाब कभी भी दे सकता है. भारत को आए दिन अपने पाव-किलो के एटम बमों की धमकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं और फौजी जनरलों को भनक तक न लगेगी कि भारतीय सेना ने K-4 को हिंद महासागर से दागी या अरब सागर से. बस एक क्लिक में पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामोनिशान मिट जाएगा.

2025 में पाकिस्तान को कई झटके

भारतीय सेना ने 23 दिसंबर को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन आकाश नेक्स्ट जेनरेशन (आकाश-NG) का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया था. 24 सितंबर की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए भारत ने अपनी अग्नि-प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की. ये मिसाइल कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई. इसके लिए एक ट्रेन खास तौर से डिजाइन की गई. ये ऐसी ट्रेन है जो भारत के हर उस कोने तक जा सकती है, जहां रेल लाइन मौजूद है.

मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके भारत ने अपने इरादे जता दिए थे. इस तरह पाकिस्तान के लिए 2025 बेहद खराब साल रहा. पाकिस्तानी फौज के जनरलों और नेताओं को बार-बार और लगातार बेइज्जती सहने के साथ कड़वे अपमान के घूंटों का प्याला भर-भर पीना पड़ा. भारत ने पाकिस्तान को कई झटके दिए, 2026 में भी पाकिस्तान की नकेल कसने का भारत ने पूरा इंतजाम कर रखा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

