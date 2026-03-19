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पाकिस्तान में कुदरत का कहर, बारिश-तेज हवाओं ने ली 15 की जान, कई घायल

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची में कुदरत का कहर देखने को मिला है. यहां पर रात भर भारी बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 19, 2026, 02:47 PM IST
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पाकिस्तान में कुदरत का कहर, बारिश-तेज हवाओं ने ली 15 की जान, कई घायल

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई दिनों से संघर्ष हो रहा है. इसी बीच पाकिस्तान में कुदरत का कहर देखने को मिला है. पाकिस्तान के कराची में रात भर भारी बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से कई जगहों पर दीवारें और छतें गिर जिसकी चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं. 

हादसे का शिकार हुए लोग

इमरजेंसी सर्विस और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर दीवारें और छतें गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं.  बुधवार को शुरू हुआ तूफान दक्षिणी सिंध प्रांत की राजधानी कराची में कई घंटो तक जारी रहा. अधिकारियों ने लोगों को बिना वजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी. शहर के मुख्य हॉस्पिटल में कम से कम 15 लाशें लाई गईं.

घायलों का चल रहा है इलाज

पुलिस सर्जन सुम्मैया तारिक और इमरजेंसी अधिकारियों ने बताया कि मौसम से जुड़ी घटनाओं के बाद दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया. बचाव अधिकारियों और पुलिस के मुताबिक, तूफान ने सड़क किनारे पेड़ भी उखाड़ दिए और ट्रैफिक में रुकावट डाली. पाकिस्तान मौसम विभाग ने कहा कि 90 kph (56 mph) की रफ्तार से हवाएं घंटों तक चलीं.

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कराची के मेयर ने की अपील

इस हाहाकार को लेकर कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने लोगों से घर के अंदर रहने और गैर-जरूरी आने-जाने से बचने की अपील की. ​​उन्होंने चेतावनी दी कि कई पेड़ गिर गए हैं और टीमें सड़कें साफ करने का काम कर रही हैं. मौसम बताने वालों ने कहा कि कराची और सिंध प्रांत के दूसरे हिस्सों में तेज हवाओं के साथ और बारिश और आंधी-तूफान और कहीं-कहीं ओले पड़ सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी मौसम का सिस्टम पूरे इलाके में आगे बढ़ रहा है. इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि देश भर के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश और तूफान आया.  (AP)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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