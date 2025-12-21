Advertisement
नहीं थम रहा बलूचों का आंतक, फिर हुई जाफर एक्सप्रेस उड़ाने की कोशिश, दो जगह हुए जोरदार धमाके

नहीं थम रहा बलूचों का आंतक, फिर हुई जाफर एक्सप्रेस उड़ाने की कोशिश, दो जगह हुए जोरदार धमाके

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अक्सर बलूचों का आतंक देखने को मिलता है. एक बार फिर बलूचों ने जाफर एक्सप्रेस समेत दो ट्रेनों पर हमला करने की कोशिश, इसकी वजह से रेलवे ट्रैक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 21, 2025, 10:25 AM IST
नहीं थम रहा बलूचों का आंतक, फिर हुई जाफर एक्सप्रेस उड़ाने की कोशिश, दो जगह हुए जोरदार धमाके

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लेकिन ये देश दूसरों पर टिप्पणी करने से नहीं बाज आ रहा है. परमाणु हथियार की बात करने वाला देश बलूचिस्तान में फैली अशांति को नहीं दूर कर पा रहा है. एक बार फिर बलूचिस्तान में संदिग्ध विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस समेत दो ट्रेनों पर हमला करने की कोशिश, इसकी वजह से रेलवे ट्रैक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जानिए ये धमाके कहां हुए.

कहां-कहां हुए धमाके
क्वेटा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) शाहिद नवाज ने कहा कि शुक्रवार को मुश्काफ में एक बम धमाके से करीब तीन फीट रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जबकि दश्त इलाके में एक और धमाके से और नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल पैसेंजर ट्रेनें टारगेट थीं. धमाकों की वजह से मेन लाइन पर ट्रैक डैमेज होने के बाद रेलवे सर्विस में रुकावट आई है. 

पैसेंजर्स की सेफ्टी है जरूरी
आगे कहा कि पैसेंजर्स की सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है और क्वेटा से बाहर जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों के लिए खास सिक्योरिटी उपाय किए जा रहे हैं. इस धमाके के बाद आखिर जाफर एक्सप्रेस की स्पेशल सर्विस को पेशावर भेजा गया, एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि पैसेंजर की भीड़ को मैनेज करने के लिए जाफर एक्सप्रेस की एक स्पेशल सर्विस चलाई गई, जबकि नॉर्मल सर्विस सिक्योरिटी क्लीयरेंस का इंतजार कर रही हैं.

पहले भी हुए हैं धमाके
यह पहली बार नहीं है जब बागियों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है, और इस साल इसकी सर्विस पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है. बागियों ने पिछले दो महीनों में कम से कम तीन बार जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल पर हमला किया है, जिससे ट्रैक डैमेज हुए हैं लेकिन कोई मौत नहीं हुई. 11 मार्च को ट्रेन एक ऐसे हाईजैक का निशाना बन गई जो पहले कभी नहीं हुआ, जब आतंकवादियों ने लोकोमोटिव पर फायरिंग की और करीब 400 यात्रियों को बंधक बना लिया,  इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी. 

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Pakistan News

Trending news

