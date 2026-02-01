Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनएक दो नहीं कई शहरों में एक साथ हमले, बलूचों ने 80 से ज्यादा अधिकारियों का किया कत्ल, क्यों फैलाई दहशत?

एक दो नहीं कई शहरों में एक साथ हमले, बलूचों ने 80 से ज्यादा अधिकारियों का किया कत्ल, क्यों फैलाई दहशत?

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच आर्मी ने फिर दहशत फैलाई है. बलूचों ने 80 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया. इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 01, 2026, 11:01 AM IST
Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अशांति फैली है. यहां के हालात बदतर होते जा रहे हैं. इसी बीच बलूच बागियों ने 'कोऑर्डिनेटेड हमलों' में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी अधिकारियों को मार डाला. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. मारे गए 80 लोगों में ज्यादातर पाकिस्तानी मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और काउंटर-टेररिज्म यूनिट्स के लोग शामिल हैं.

BLA के स्पोक्सपर्सन जीयंद बलूच के एक बयान के मुताबिक, कोऑर्डिनेटेड हमले करीब दस घंटे तक चले और बलूचिस्तान के कई जिलों में किए गए. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का टारगेट उन जगहों को बनाया गया है जहां पर सिक्योरिटी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव है. BLA ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा, नोश्की, मस्तुंग, दलबंदिन, कलात और कई दूसरे शहरों में हमला किया.

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन इलाकों को पाकिस्तानी सरकार के जरूरी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता है. अपने बयान में, BLA ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स के कम से कम 84 सदस्य मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हुए. ग्रुप ने आगे ये भी दावा किया कि हमलों के दौरान 18 सिक्योरिटी कर्मियों को बंदी बना लिया गया था.

मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन ने यह भी दावा किया कि 30 से ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी या तो जब्त कर ली गईं या नष्ट कर दी गईं. इनमें कथित तौर पर सरकारी ऑफिस, बैंक और जेल शामिल थे. इसके अलावा, ग्रुप ने दावा किया कि कोऑर्डिनेटेड हमले के हिस्से के रूप में 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई. BLA ने आगे आरोप लगाया कि उसके लड़ाके कई इलाकों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब रहे और ऑपरेशन के दौरान कुछ समय के लिए कुछ जोन पर कंट्रोल का दावा किया.

इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में एक ऑपरेशन किया. इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने कथित तौर पर एक रिहायशी परिसर पर हमला किया, जहां मजदूर ठहरे हुए थे. बताया गया है कि पीड़ित तहसील जहरी के दो परिवारों के थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्वादर की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग मारे गए, जबकि लगभग 10 अन्य घायल हो गए.

इस बीच, तुर्बत से मिली खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने तुर्बत जिले के फुलाबाद के नागरिक इलाकों में मोर्टार के गोले दागे. कथित तौर पर गोलाबारी में एक 15 साल का लड़का मारा गया. हमले में एक पांच साल का बच्चा और दो महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई. फुलहाबाद में गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर इलाके में घरों को गिराना शुरू कर दिया था, जिससे क्षेत्र में जारी हिंसा के बीच तनाव और बढ़ गया.  (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Pakistan News

