पाकिस्तान लगा रहा बलूचिस्तान के 'खजाने' में सेंध, क्यों बिगड़ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात? रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Pakistan News: पाकिस्तान अपने देश के हालात नहीं ठीक कर पा रहा है लेकिन इसका ध्यान दूसरे देशों पर टिका है. यहां आतंकियों के ठिकाने बनाए जा रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति सामान्य नहीं हो रहा है. बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) जैसे इलाकों में लगातार अशांति बढ़ती जा रही है, इन राज्यों के खनिजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इन इलाकों पर शहबाज प्रशासन लगातार अपनी पकड़ बना रहा है.

यूरोपियन टाइम्स के एक लेख के अनुसार ऐतिहासिक 18वें संशोधन में प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा प्रांतीय नियंत्रण देने के वादे के 15 साल के बावजूद भी यहां पर लगातार शोषण किया जा रहा है. 2010 में पारित 18वें संशोधन को संघवाद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था. इसके अनुच्छेद 172(3) के तहत, प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच प्राकृतिक संसाधनों का संयुक्त स्वामित्व तय किया गया था. हालांकि प्रांतीय अधिकारों का लगातार उल्लंघन और कमजोर किया जा रहा है. आज संघीय सरकार स्वायत्तता के आदर्शों का दिखावा करती है, लेकिन देश की खनिज संपदा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जटिल नियम लागू करती है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संवैधानिक वादों और राजनीतिक व्यवहार के बीच यह विरोधाभास एक ऐसे शासन संकट को जन्म दे रहा है, जो पाकिस्तान की स्थिरता और आर्थिक भविष्य के लिए खतरा है. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में संगमरमर, ग्रेनाइट, रत्न, क्रोमाइट और तांबे जैसे बड़े भंडार हैं. इस लिहाज से इस राज्य का विकास काफी ज्यादा होना चाहिए था, हालांकि यहां कि प्राकृतिक संपदा को संघीय सरकार के लिए लगातार निकाला जा रहा है, जबकि स्थानीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में बहुत कम निवेश हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यही हालात बलूचिस्तान में भी देखने को मिल रहे हैं. यहां की भी प्राकृतिक संसाधनों पर शहबाज सरकार की निगाहें टिकी है. यहां पर तांबा, सोना, कोयला और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे कई खनिजों से भरा हुआ है. इसके बावजूद भी यह देश का सबसे गरीब और अविकसित प्रांत बना हुआ है. संसाधनों की भरमार और स्थानीय गरीबी के बीच यह फर्क किसी संयोग से नहीं है बल्कि ये दशकों से चली आ रही शोषणकारी नीतियों का नतीजा है क्योंकि सरकार स्थानीय निवासियों को तवज्जो देने के बजाय विदेशियों को दे रही है.