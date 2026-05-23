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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजमीन छोड़ दे पाकिस्तान वरना... BLA की महिला कमांडर का शहबाज को डरावना अल्टीमेटम; वीडियो जारी कर कही ये बातें

जमीन छोड़ दे पाकिस्तान वरना... BLA की महिला कमांडर का शहबाज को डरावना अल्टीमेटम; वीडियो जारी कर कही ये बातें

Shaynaz Baloch: BLA ने अपनी एक महिला कमांडर, शायनाज बलूच का मैसेज जारी किया है. जिसमें वो कहती हुई दिख रही हैं कि पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है कि वह बलूच जमीन छोड़ दे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 23, 2026, 11:33 AM IST
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जमीन छोड़ दे पाकिस्तान वरना... BLA की महिला कमांडर का शहबाज को डरावना अल्टीमेटम; वीडियो जारी कर कही ये बातें

Video: दूसरे देशों में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान अपने देश के हालात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काफी ज्यादा अस्थिरता है, हालात ऐसे हैं कि यहां पर लोग खुलेआम शहबाज सरकार का विरोध कर रहे हैं. अब BLA ने अपनी एक महिला कमांडर, शायनाज बलूच का मैसेज जारी किया, पाकिस्तानी सरकार को संबोधित करते हुए शायनाज बलूच ने कहा कि अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है कि वह बलूच जमीन छोड़ दे या गंभीर नतीजे भुगतने को तैयार रहे. 

जारी किया वीडियो

पहली बार बलूच महिला फ्रीडम फाइटर मीडिया में आईं हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला कमांडर शायनाज बलूच का मैसेज BLA के हक्कल मीडिया ने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बलूच देश और दुनिया को संबोधित किया. इस वीडियो में शायनाज के साथ अन्य सशस्त्र बलूच महिलाएं भी दिखाई गई हैं. जो पहाड़ी इलाकों में हथियार थामे हुए खड़ी हैं. BLA ये चाहता है कि महिलाएं लड़ाई में शामिल हों, ये वीडियो BLA उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें 2022 से वे महिला फाइटरों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बलूच युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके.

महिलाओं से किया आह्वान

अपने वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि बलूच महिलाएं मजबूरी में इस लड़ाई में शामिल हो रही हैं. क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और सेना के द्वारा बलूचों पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बलूचों के शोषण की वजह से अब महिलाओं के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है. ऐसे में उन्होंने आव्हान किया है कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आएं और उन्होंने इस काम के लिए खासकर महिलाओं को बुलावा दिया है.

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एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी को हिरासत में लिया

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स (ASF) के एक सीनियर ऑफिसर को हिरासत में ले लिया है, उसकी पहचान डिप्टी डायरेक्टर और कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद के तौर पर हुई है. यह दावा तब सामने आया जब ऐसी खबरें आईं कि ऑफिसर बलूचिस्तान के कलात जिले में एक ऑफिशियल यात्रा के दौरान लापता हो गया था. BLA ने इस हिरासत को ऑफिसर की मूवमेंट के बारे में पहले से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर एक टारगेटेड ऑपरेशन बताया. संगठन ने ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के बारे में और जानकारी बाद में मीडिया को दी जाएगी. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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